Egjipt, jepet vendim për lirimin nga burgu të djalit të ish-ministrit palestinez

Mediat egjiptiane njoftuan se u mor vendimi për lirimin e Rami Shaath, djalit të ish-ministrit të Jashtëm palestinez, Nabil Shaath, i cili ndodhej i burgosur në vend prej afro dy vitesh e gjysmë, transmeton Anadolu Agency (AA).

Sipas institucionit shtetëror të të drejtave të njeriut dhe lajmeve të mediave, vazhdon procedura për lirimin e Rami Saath, i cili u ndalua në Egjipt dhe ishte në paraburgim prej 30 muajsh.

Gazeta “Al-Shorouk” njoftoi se autoritetet hetuese vendosën të lirojnë aktivistin politik 50-vjeçar Shaath.

Faqja e lajmeve “Cairo 24”, duke cituar burimet gjyqësore, njoftoi se autoritetet hetuese vendosën të deportojnë në Francë aktivistin politik Shaath pasi i është hequr shtetësia egjiptiane.

Mohammad Anwar al-Sadat, anëtar i Këshillit Kombëtar Egjiptian për të Drejtat e Njeriut në pronësi shtetërore, në një deklaratë me shkrim tha se Shaath do të lirohet së shpejti, duke shtuar se ai do të dëbohet nga vendi pas përfundimit të procedurave për masën e paraburgimit.

Sadat deklaroi se procedurat për lirimin e Shaathit janë duke vazhduar.

Duke përgëzuar familjen, miqtë dhe bashkëshorten e tij për mbështetjen e Shaath-it, Sadat falënderoi edhe Kryeprokurorin Publik të Egjiptit, Ministritë e Punëve të Jashtme dhe të Brendshme dhe institucionet e tyre përkatëse për qëndrimin e tyre humanitar dhe ligjor.

Ende nuk është bërë asnjë deklaratë zyrtare nga autoritetet egjiptiane për këtë çështje.

Rami Shaath, i cili aktualisht është këshilltar për marrëdhëniet ndërkombëtare i presidentit palestinez, Mahmoud Abbas, dhe djali i ish-ministrit të Jashtëm palestinez Nabil Shaat, kishte nënshtetësi palestineze dhe egjiptiane.

Shaath u arrestua nga autoritetet egjiptiane në Kajro në qershor 2019 me akuzën për “nxitje kundër shtetit” si pjesë e rastit të njohur në media si “celula Al-Amel (shpresa)”. Gruaja franceze e Shaathit, Celine Lebrun, u deportua në Francë. /aa