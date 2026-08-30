Egjipti dhe Italia kërkojnë de-eskalim të tensioneve rajonale dhe mbrojtjen e lirisë së lundrimit

Ministri i Jashtëm egjiptian, Badr Abdelatty, dhe zëvendëskryeministri e ministri i Jashtëm italian, Antonio Tajani, kanë bërë thirrje për uljen e tensioneve në rajon, shmangien e çdo eskalimi ushtarak të mëtejshëm dhe mbrojtjen e sigurisë e lirisë së lundrimit.
Kjo erdhi gjatë një bisede telefonike që u zhvillua të shtunën, 29 gusht 2026, sipas Ministrisë së Jashtme të Egjiptit dhe raporteve të mediave egjiptiane.
Gjatë telefonatës, dy ministrat shkëmbyen vlerësime mbi zhvillimet më të fundit rajonale dhe ndërkombëtare, duke i kushtuar vëmendje të veçantë rreziqeve që sjell zgjerimi i përballjeve ushtarake.
Ata theksuan se duhet t’i jepet përparësi diplomacisë dhe dialogut si mjetet kryesore për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe për përmbajtjen e krizave.
Abdelatty nënvizoi nevojën për të ulur tensionet rajonale dhe për të parandaluar çdo eskalim ushtarak që mund të kërcënojë sigurinë dhe stabilitetin e zonës, apo që të ketë pasoja më të gjera mbi trafikun detar ndërkombëtar.
Të dy ministrat theksuan gjithashtu rëndësinë e mbrojtjes së sigurisë dhe lirisë së lundrimit, në kushtet kur tensionet e larta mund të ndërpresin rrugët kryesore detare dhe të ndikojnë në tregtinë ndërkombëtare si dhe në flukset e energjisë.
Përveç çështjeve rajonale, ministrat shqyrtuan edhe marrëdhëniet dypalëshe midis Egjiptit dhe Italisë. Ata diskutuan mënyrat për të ndërtuar mbi momentumin në rritje të bashkëpunimit në disa sektorë, në përputhje me udhëzimet e presidentit egjiptian Abdel Fattah el-Sisi dhe të kryeministres italiane Giorgia Meloni, me qëllim që të shërbejnë interesave të përbashkëta të të dy vendeve.
Telefonata me Tajani është pjesë e një serie kontaktësh diplomatikë që ministri egjiptian po zhvillon me partnerë rajonalë dhe ndërkombëtarë.
Të njëjtën ditë, Abdelatty bisedoi edhe me homologët e tij nga Turqia, Kuvajti dhe Norvegjia, duke shtyrë për de-eskalim, përmbajtje ushtarake dhe kthim në negociata diplomatike, përfshirë ato midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara, duke u mbështetur në Memorandumin e Islamabadit.
Egjipti vazhdon të theksojë se dialogu politik dhe zgjidhjet diplomatike janë thelbësore për të parandaluar paqëndrueshmërinë e mëtejshme në Lindjen e Mesme, veçanërisht kur eskalimi ushtarak mund të prekë rrugët e transportit detar, sigurinë energjetike dhe zinxhirët globalë të furnizimit.