Egjipti dhe Katari, në bashkëpunim me SHBA-në për një propozim të ri armëpushimi

Sipas gazetës izraelite Haaretz, Egjipti dhe Katari po punojnë së bashku me Shtetet e Bashkuara për një propozim të ri armëpushimi, që synon të lidhë lirimin e pengjeve me rifillimin e negociatave për përfundimin e luftës në Gaza.

Burime palestineze të njohura me bisedimet thanë se një nga propozimet përfshin çarmatosjen e Hamasit nga armët sulmuese nën mbikëqyrjen egjiptiane, për t’i ofruar Izraelit garanci sigurie pas zbatimit të marrëveshjes.

As Hamasi dhe as Izraeli nuk kanë komentuar ende mbi këtë raport.

Luftimet në Gaza rifilluan më 18 mars, pas një bllokade të plotë izraelite dhe pasi Izraeli kërkoi kushte të reja nga Hamasi. Por Hamasi ka këmbëngulur se nuk do të ketë lirime të mëtejshme pengjesh pa një angazhim të qartë izraelit për t’i dhënë fund luftës.

“Nuk do të pranojmë një marrëveshje të pjesshme të tipit ‘pengje për ushqim’ që do të pasohet nga një tjetër masakër. Nuk do të thyhemi,” deklaroi zyrtari i lartë i Hamasit, Mahmoud Mardawi, në një konferencë për shtyp në Kajro.