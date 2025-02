Egjipti do të presë samitin urgjent arab për zhvillimet e çështjes palestineze

Ministria e Punëve të Jashtme egjiptiane ka njoftuar se Republika Arabe e Egjiptit do të presë një samit urgjent arab më 27 shkurt 2025, në Kajro.

Në një deklaratë të lëshuar nga Ministria e Jashtme egjiptiane, ajo konfirmoi se samiti do të mblidhet në koordinim me Mbretërinë e Bahreinit, presidentin aktual të samitit të Ligës Arabe dhe Sekretariatin e Përgjithshëm të Ligës Arabe.

Ministria shtoi se vendimi për mbajtjen e samitit pasoi konsultime dhe koordinim të gjerë në nivelet më të larta me vendet arabe, duke përfshirë shtetin e Palestinës, i cili kërkoi samitin. Samiti do të trajtojë zhvillimet e reja dhe të rrezikshme në lidhje me çështjen palestineze. /mesazhi