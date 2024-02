Egjipti duket se po përgatit hapësirë në Sinai për të zhvendosurit nga Gaza – VIDEO

Washington Post raporton se qeveria egjiptiane duket se po përgatitet për mundësinë e një fluksi palestinezësh të shtyrë nga Gaza në Gadishullin Sinai nëse një sulm i parashikuar izraelit në Rafah shkon përpara.

Disa zyrtarë izraelitë kanë promovuar dëbimin e popullsisë së Gazës që nga fillimi i luftës, por aleatët e Izraelit, përfshirë SHBA-në, kanë paralajmëruar se nuk do të mbështesin zhvendosjen e detyruar të palestinezëve nga Gaza.

“Zyrtarët egjiptianë kanë kërcënuar se do të pezullojnë marrëveshjen e paqes 40-vjeçare të vendeve nëse një sulm ndaj Rafah detyron refugjatët përtej kufirit; Pamjet e reja të marra nga The Washington Post sugjerojnë se Egjipti po përgatitet për një skenar të tillë,” raportoi Post.

Këtë javë, grupi Sinai Foundation për të Drejtat e Njeriut me bazë në Mbretërinë e Bashkuar, i cili ka një ekip monitorues në Sinai, raportoi se Egjipti po ndërtonte një pengesë të madhe betoni për të mbajtur refugjatët palestinezë që mund të zhvendoseshin në Egjipt.

The Post raportoi se ka verifikuar pamjet video dhe të dhëna të tjera që tregojnë se Egjipti po “pastron mbeturinat nga një ngastër drejtkëndëshe toke me përmasa rreth 21 kilometra katrorë ngjitur me kufirin e Gazës, me një mur betoni që po ndërtohet rreth perimetrit”.

Një zyrtar egjiptian i paidentifikuar i sugjeroi gjithashtu gazetës amerikane se masa ka të ngjarë të jetë një plan emergjence për atë që Egjipti e sheh si një “skenar të rastit më të keq”.

Egjipti ka refuzuar me forcë zhvendosjen e detyruar të palestinezëve në territorin e tij. /mesazhi

حصلت مؤسسة سيناء على مواد مصورة جديدة تؤكد ما نشر أمس عن قيام السلطات المصرية ببناء منطقة أمنية عازلة محاطة بأسوار في مدينة رفح المصرية شرق سيناء. وتظهر المواد الجديدة ما أكدته مصادر المؤسسة بالبدء في إنشاء منطقة معزولة محاطة بأسوار على الحدود مع قطاع غزة بهدف استقبال لاجئين حال… pic.twitter.com/EzeI4XDX34 — Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) February 15, 2024