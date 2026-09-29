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Egjipti mohon ndërhyrjen pasi Etiopia e akuzon për mbështetje të grupeve të armatosura

Egjipti ka mohuar ndërhyrjen në punët e brendshme të ndonjë vendi, pas akuzave nga Etiopia se Kajroja po mbështet grupe të armatosura në veri të vendit, transmeton Anadolu.

“Politika e jashtme egjiptiane bazohet në parime të qëndrueshme, mbi të gjitha në respektimin e sovranitetit të shteteve, unitetit dhe integritetit të tyre territorial, si dhe në mos ndërhyrjen në punët e brendshme të vendeve të tjera”, tha në rrjetin social amerikan Nader Zaki, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme.

“Prandaj, çdo pretendim që vë në dyshim përkushtimin e Egjiptit ndaj këtyre parimeve të rrënjosura është i pavlefshëm”, shtoi ai.

Zaki nuk bëri të ditur se cili vend apo palë qëndronte pas këtyre pretendimeve.

Komandanti i ushtrisë etiopiane, marshalli Birhanu Jula, kishte akuzuar më herët Sudanin, Egjiptin dhe aktorë të tjerë se po mbështesin grupet e armatosura që luftojnë kundër forcave të tij në veri të vendit, pasi rifilluan përplasjet e ashpra midis Frontit Çlirimtar të Popullit të Tigray-t (TPLF) dhe qeverisë federale.

Etiopia përjetoi një luftë vdekjeprurëse nga viti 2020 deri në vitin 2022 midis forcave federale dhe TPLF-së, e cila sipas Unionit Afrikan shkaktoi të paktën 600.000 viktima, përpara se të dyja palët të nënshkruanin Marrëveshjen e Pretorias për t’i dhënë fund konfliktit.

Megjithatë, që atëherë, të dyja palët e kanë akuzuar njëra-tjetrën për shkelje të marrëveshjes.

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