Egjipti organizon samitin urgjent arab mbi Palestinën më 27 shkurt

Egjipti ka bërë te ditur se do të organizojë një samit urgjent arab më 27 shkurt për të diskutuar zhvillimin në vazhdim në territoret palestineze, transmeton Anadolu.

Ministria e Punëve të Jashtme e Egjiptit tha se samiti, i planifikuar për t’u mbajtur në Kajro, vjen pas koordinimin me Bahreinit, respektivisht presidenca e radhës e Ligës Arabe.

Ministria egjiptiane tha se vendimi për të mbajtur samitin vjen “pas konsultimeve dhe koordinimit nga Egjipti me nivelet më të larta me vendet vëllazërore arabe në ditët e fundit, përfshirë shtetin e Palestinës, që kërkoi samitin në mënyrë që të adresohen zhvillimet e fundit dhe kritike lidhur me çështjen palestineze”.

Të enjten, kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, sugjeroi se palestinezët duhet të krijojnë shtetin e tyre në Arabinë Saudite dhe jo në atdheun e tyre, duke hedhur poshtë çdo nocion të sovranitetit palestinez.

“Sauditët mund të krijojnë një shtet palestinez në Arabinë Saudite. Ata kanë shumë tokë atje”, tha ai.

Arabia Saudite dënoi ashpër deklaratat e Netanyahut.

Më 4 shkurt, presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se Washingtoni do të “marrë përsipër” Gazën dhe do të rivendosë palestinezët gjetkë në kuadër të një plani të jashtëzakonshëm rizhvillimi që ai pretendonte se mund ta kthente enklavën në “rivierën e Lindjes së Mesme”.

Propozimi i tij u dënua gjerësisht nga palestinezët, vendet arabe dhe shumë kombe të tjera në mbarë botën, duke përfshirë Kanadanë, Francën, Gjermaninë dhe Britaninë e Madhe.