Lideri i partisë izraelite Yashar, Gadi Eisenkot, ka deklaruar se është i gatshëm të formojë një qeveri të unitetit kombëtar me mandat emergjent nën udhëheqjen e tij, nëse dështojnë përpjekjet për krijimin e një koalicioni të gjerë, duke theksuar se nuk do të lejojë që negociatat të zvarriten pafundësisht, transmeton Anadolu.
Në një postim të gjatë në rrjetin social amerikan X, Eisenkot, të cilit i është besuar formimi i qeverisë, paraqiti tre rrugë të mundshme për krijimin e një koalicioni të ri.
Ai tha se po punon në koordinim të ngushtë për të arritur një përparim në negociata dhe për të shqyrtuar të gjitha mundësitë në dispozicion, duke pranuar pakënaqësinë e publikut për kohëzgjatjen e bisedimeve.
Eisenkot tha se formimi i një qeverie të qëndrueshme, që gëzon mbështetjen e publikut, kërkon shqyrtim serioz të mundësive në dispozicion.
Ai tha se paraqitja e qeverisë para Knessetit për votëbesim do të ishte pjesa më e lehtë, ndërsa sfida e vërtetë qëndron në garantimin e qëndrueshmërisë së saj afatgjatë.
Eisenkot tha se ka tre rrugë kryesore për formimin e qeverisë dhe se po i trajton secilën prej tyre me gatishmëri, ndjenjë të thellë përgjegjësie dhe dëshirë të sinqertë për sukses.
– Tre rrugët për formimin e qeverisë
Lidhur me rrugën e parë, Eisenkot tha se po zhvillon bisedime serioze me partitë ultraortodokse hebraike, të njohura si Haredim, për të arritur marrëveshje që përmbushin nevojat e ushtrisë izraelite, duke ruajtur njëkohësisht statusin e atyre që i përkushtohen studimit të Tevratit me kohë të plotë.
Ai theksoi se këto bisedime nuk nënkuptojnë tërheqje nga zotimi i tij për vendosjen e shërbimit të detyrueshëm ushtarak për të gjithë, duke shtuar se po punohet për një kornizë të bazuar në parimet e planit të tij.
Rruga e dytë përfshin negociatat me partinë Likud të kryeministrit Benjamin Netanyahu, të cilat, sipas Eisenkotit, vazhdojnë të përballen me pengesa, pavarësisht përpjekjeve për arritjen e një marrëveshjeje.
“Fatkeqësisht, ekziston një hendek i madh mes retorikës dhe veprimeve, si dhe gatishmërisë reale të Likud-it”, tha ai.
Eisenkot tha se uniteti nuk mund të arrihet vetëm përmes mirëkuptimeve politike, por kërkon partneritet të mirëfilltë dhe vlera të përbashkëta, duke shtuar se synon t’u japë edhe një mundësi tjetër negociatave me Likud-in.
Në kuadër të rrugës së tretë, Eisenkot tha se është i gatshëm të formojë një qeveri të unitetit kombëtar me mandat emergjent, nëse dështojnë përpjekjet për krijimin e një koalicioni të gjerë, me synimin për ta zgjeruar atë para ose pas betimit.
Ai theksoi se nuk do të lejojë që negociatat të vazhdojnë pafundësisht.
“Në kohën e duhur, do t’i paraqes Knessetit për miratim një qeveri të re dhe të mirë, nën udhëheqjen time”, tha Eisenkot.
Ai tha se ky qëndrim nuk përbën kërcënim ndaj partive të përfshira në negociata, por është një vendim i diktuar nga përgjegjësia që i është besuar, në kushtet e asaj që ai e përshkroi si “emergjencë kombëtare”.
Eisenkot u bëri thirrje anëtarëve të Knessetit të veprojnë sipas ndërgjegjes së tyre dhe të vendosin nëse do ta mbështesin një qeveri të re apo do të shkojnë në zgjedhje të tjera, ndërsa Netanyahu vazhdon të jetë kryeministër i qeverisë në largim.
Ai paralajmëroi kundër humbjes së mundësisë për formimin e një qeverie të re, duke u shprehur se do të ishte gabim të supozohej se ka mjaftueshëm kohë për të shtyrë vendimet.
– Kritika ndaj Netanyahut
Eisenkot kritikoi ashpër edhe Netanyahun, duke paralajmëruar për pasojat që, sipas tij, sjell sjellja e këtij të fundit për shoqërinë izraelite.
“Jemi në një situatë shumë të rrezikshme. Një situatë në të cilën kryeministri në largim po vepron në mënyra që nuk i kemi parë më parë. Kjo nuk është frikësim, por përshkrim i realitetit”, tha ai.
Eisenkot paralajmëroi për atë që e quajti një “fushatë të dhunshme” për delegjitimimin e qytetarëve arabë të Izraelit, të cilët përbëjnë rreth 21 për qind të popullsisë dhe për akuzimin e tyre si “mbështetës të terrorizmit”.
Eisenkot akuzoi gjithashtu Netanyahun se e lidh kohën e zhvillimit të operacioneve ushtarake me kalkulimet e tij politike, duke e cilësuar një sjellje të tillë si “çmenduri dhe rrezik”.
Ai kritikoi vazhdimin e marrjes së vendimeve të rëndësishme nga një qeveri që, sipas tij, nuk e gëzon besimin e 74 anëtarëve të Knessetit.
Eisenkot theksoi nevojën për t’i dhënë fund paqëndrueshmërisë politike, duke paralajmëruar se vonesa në formimin e një qeverie të re mund të çojë në humbjen e një mundësie që mund të mos përsëritet më.
Presidenti izraelit, Isaac Herzog, ia besoi Eisenkotit mandatin për formimin e qeverisë më 8 nëntor, pasi blloqet parlamentare që përfaqësojnë 67 anëtarë të Knessetit rekomanduan atë, krahasuar me 46 që mbështetën Netanyahun.
Mandati pasoi zgjedhjet parlamentare të mbajtura më 27 tetor, të cilat lanë asnjërin nga dy kampet kryesore pa numër të mjaftueshëm mandatesh për të formuar i vetëm qeverinë, duke nxitur negociatat për krijimin e koalicionit.
Knesseti ka 120 vende, ndërsa një qeveri duhet të marrë besimin e shumicës së deputetëve që marrin pjesë në votim. Ndërkohë, partitë zakonisht synojnë të krijojnë një koalicion prej të paktën 61 anëtarësh për të garantuar qëndrueshmërinë parlamentare.