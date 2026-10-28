Eisenkot: Nëse rezultatet konfirmohen, do të veproj shpejt për ta formuar qeverinë e re sioniste

Kryetari i partisë Yashar, Gadi Eisenkot, ka thënë se rezultatet e para të exit pollëve tregojnë mungesë të plotë besimi te kryeministri Benjamin Netanyahu dhe qeveria e tij, pas sulmeve të 7 tetorit 2023.
“Nëse këto rezultate konfirmohen, kjo është fitore për shumicën sioniste dhe shtetformuese në Izrael”, ka deklaruar Eisenkot.
Ai ka thënë se do të veprojë menjëherë për të zbatuar vullnetin e qytetarëve, për ta zëvendësuar qeverinë e Netanyahut dhe për të formuar sa më shpejt një qeveri të re të mobilizimit sionist.
Sipas exit-pollëve, blloku i Eisenkotit do të ketë 53 deputetë kundrejt 50 të bllokut të Netanyahut. Partitë arabe me 17 ulëse do të jenë përcaktuara për qeverinë e re. Shumica duhet t’i ketë së paku 61 deputetë. /koha