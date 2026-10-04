Ekipi i sigurisë së Trumpit zhvillon takim në Kampin David për të diskutuar mbi Iranin dhe Jemenin

Zyrtarët e lartë të sigurisë kombëtare të presidentit amerikan Donald Trump u mblodhën të premten në Camp David për bisedime me dyer të mbyllura mbi luftën me Iranin dhe konfliktin mes Arabisë Saudite dhe Huthive në Jemen, raportoi Axios.
Duke cituar tre zyrtarë amerikanë, Axios tha se zëvendëspresidenti JD Vance drejtoi takimin e paparalajmëruar, i cili zgjati disa orë. Në të morën pjesë gjithashtu Sekretari i Shtetit Marco Rubio, Sekretari i Mbrojtjes Pete Hegseth, i dërguari i posaçëm Steve Witkoff, drejtori i CIA-s John Ratcliffe dhe kreu i Shtabit të Përbashkët, gjenerali Dan Caine.
Një zyrtar tha se disa çështje u zgjidhën, ndërsa të tjera u diskutuan gjerësisht.
Me bisedimet e bllokuara, Trump po shqyrton rikthimin në operacione luftarake në shkallë të gjerë kundër Iranit. Sipas Wall Street Journal, Pentagoni po përgatitet të dërgojë një grup të tretë sulmues të aeroplanmbajtëseve dhe anije shtesë të Marinës në Lindjen e Mesme, duke shtuar deri në 10 mijë trupa.
Duke cituar zyrtarë amerikanë, WSJ raportoi se forcat pritet të mbërrijnë deri në fund të nëntorit.
Trump kishte deklaruar më herët se mund të rifillonte sulmet ndaj Iranit pas zgjedhjeve të ndërmjetme në fillim të nëntorit, nëse nuk arrihet një marrëveshje.
Ndërkohë, Riadi po i kërkon Uashingtonit t’u bashkohet sulmeve ajrore kundër Huthive, grupit rebel që lufton kundër forcave qeveritare në Jemen që nga viti 2014, përpara një ofensive të planifikuar.
Trump deri më tani ka treguar hezitim, megjithëse zyrtarët thanë se ai mund të ndryshojë qëndrim.