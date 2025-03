Ekipi negociator izraelit qëndron në Doha ndërsa bisedimet vazhdojnë

Ekipi negociator izraelit do të vazhdojë të qëndrojë në Doha për bisedimet mbi armëpushimin, raportoi The Times of Israel, duke cituar një zyrtar izraelit anonim.

Sipas burimeve, ekzistonte mundësia që delegacioni izraelit, i cili mbërriti në Katar të hënën, të largohej të mërkurën në mbrëmje, por negociatat po vazhdojnë.

Bisedimet janë ndërmjetësuar nga SHBA, Katari dhe Egjipti, ndërsa Hamasi ka konfirmuar nisjen e një “runde të re negociatash për armëpushim.” Ende nuk ka informacion të qartë mbi ecurinë e tyre.

Ndërkohë, Kan, transmetuesi publik izraelit, ka raportuar se i dërguari i Donald Trump për Lindjen e Mesme, Steve Witkoff, po shtyn për një armëpushim të dytë 60-ditor në këmbim të lirimit të 10 pengjeve izraelite nga Gaza.