Prokurorët polakë të premten prezantuan gjetjet e një ekipi ndërkombëtar ekspertësh, të cilët përjashtuan mundësinë që një shpërthim të ketë shkaktuar rrëzimin e avionit presidencial polak në vitin 2010, në Smolensk, në perëndim të Rusisë, transmeton Anadolu.
Ekspertët ia atribuuan rrëzimin një kombinimi gabimesh gjatë fazës përfundimtare të afrimit për ulje, përfshirë vlerësimin e gabuar të lartësisë së avionit dhe vonesën në vendimin për të ndërprerë uljen, njoftoi Zyra Kombëtare e Prokurorisë.
Rrethanat e rrëzimit e kanë ndarë thellësisht opinionin në Poloni për më shumë se 16 vjet.
Në një konferencë për media në Varshavë, zëdhënësi i prokurorisë, Przemyslaw Nowak, tha se 22 ekspertë ndërkombëtarë të specializuar në hetimin e aksidenteve ajrore kishin përgatitur gjetjet.
Ekspertët konstatuan se avioni iu afrua pistës në mënyrë të paqëndrueshme dhe vazhdoi zbritjen nën lartësinë minimale të lejuar, pavarësisht kushteve të pasigurta për ulje. Ekuipazhi priti shumë gjatë për të tentuar një ngritje të sërishme.
Aksidenti i 10 prillit 2010 shkaktoi vdekjen e të 96 personave në bord, përfshirë presidentin Lech Kaczynski dhe bashkëshorten e tij, Maria, si dhe komandantë të lartë ushtarakë, deputetë dhe zyrtarë qeveritarë.
Delegacioni polak po udhëtonte për të përkujtuar 70-vjetorin e masakrës së Katinit, gjatë së cilës shërbimet e sigurisë sovjetike ekzekutuan mijëra oficerë ushtarakë polakë dhe pjesëtarë të tjerë të elitës së vendit në vitin 1940.
Nowak tha se ekspertët kishin përjashtuar si mundësinë e një shpërthimi, ashtu edhe atë të një defekti teknik. Hetuesit gjetën gjurmë të substancave që lidhen me eksplozivët në disa mostra, tha ai, duke shtuar se vetëm prania e këtyre gjurmëve nuk vërteton se ka ndodhur një shpërthim.
Ekspertët shqyrtuan gjithashtu rolin e kontrollorëve rusë të trafikut ajror, të cilët i dhanë ekuipazhit polak informacione të pasakta lidhur me afrimin e avionit për ulje.
Kryeministri polak, Donald Tusk, tha të premten se gjetjet përputhen me ato të komisionit fillestar hetimor të Polonisë në vitin 2011. Ai tha se gjetjet e mëparshme ishin kundërshtuar për arsye politike.
Komisioni i vitit 2011, i drejtuar nga ministri i atëhershëm i Brendshëm, Jerzy Miller, arriti në përfundimin se rrëzimi ishte një aksident i shkaktuar nga gabimet e ekuipazhit dhe mangësitë në kontrollin rus të trafikut ajror.
Një organ i mëvonshëm hetimor, i krijuar gjatë qeverisjes së mëparshme të partisë Ligj dhe Drejtësi (PiS) dhe i drejtuar nga ish-ministri i Mbrojtjes, Antoni Macierewicz, mbështeti teorinë se rrëzimi ishte shkaktuar nga shpërthime.
Prokurorët polakë thanë se hetimi penal mbetet i hapur, përfshirë procedurat për të përcaktuar nëse kontrollorët rusë të trafikut ajror mbajnë përgjegjësi. Varshava i ka kërkuar vazhdimisht Moskës që të kthejë rrënojat e avionit dhe provat e tjera që lidhen me rrëzimin.