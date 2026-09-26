Eksperti i fitnesit Arbër Peci: Pse dimrit shtojmë më lehtë peshë, ndërsa verës na duket më lehtë të dobësohemi?

Ndryshimet mes stinëve ndikojnë në oreksin, nivelin e lëvizjes, ritmin e stërvitjes dhe mënyrën si e perceptojmë peshën, por shtimi i kilogramëve nuk do të thotë domosdoshmërisht më shumë muskuj dhe as djersitja më e madhe nuk nënkupton humbje të yndyrës
Kur afrohet dimri, në palestër dëgjoj shpesh njerëz që duan ta shfrytëzojnë këtë periudhë për të shtuar muskuj. Kur afrohet vera, biseda ndryshon: shumica duan të humbin yndyrë. Si trajner personal, e kuptoj pse krijohet kjo përshtypje. Stinët na ndryshojnë oreksin, lëvizjen dhe mënyrën si stërvitemi.
Dimrit kalojmë më shumë kohë brenda. Për shumë njerëz bëhet më e lehtë të hanë vakte të rregullta dhe t’i përmbahen një orari në palestër. Nëse stërviten me pesha, ushqehen mjaftueshëm dhe pushojnë mirë, kjo mund t’i ndihmojë të shtojnë masë muskulare.
Por dimrit shpesh ecim më pak dhe hamë më shumë. Kur pesha në peshore rritet, nuk do të thotë se gjithçka që kemi shtuar është muskul. Këtë ua them shpesh njerëzve që stërvit: mos u gëzoni vetëm pse peshorja tregon më shumë. Shikoni edhe a jeni bërë më të fortë, si ju rrinë rrobat dhe si po ndryshon trupi juaj.
Për të njëjtën arsye, humbja e yndyrës mund të duket më e vështirë në dimër. Pas një dite pune, kur jashtë është ftohtë e errët, nuk është gjithmonë e lehtë të dalësh për ecje. Megjithatë, mund të humbim yndyrë edhe në dimër. Duhet ta kemi parasysh sa lëvizim realisht dhe sa po hamë.
Vera sjell një ritëm tjetër. Ditët janë më të gjata, dalim më shpesh dhe shumë prej nesh lëvizin më tepër. Disa njerëz kanë edhe më pak oreks në vapë. Këto ndryshime mund ta bëjnë më të lehtë humbjen e yndyrës. Por vapa nuk e shkrin yndyrën. Nëse dalim nga stërvitja të lagur në djersë dhe peshojmë më pak, kryesisht kemi humbur ujë. Pasi të pimë lëngje, një pjesë e asaj peshe kthehet.
Në verë mund të jetë më e vështirë për dikë që dëshiron të shtojë muskuj. Nganjëherë nuk i ha vaktet që i duhen, është me pushime ose lodhet më shpejt gjatë stërvitjes në vapë. Kjo nuk do të thotë se duhet të presë dimrin: mund t’i planifikojë vaktet, të pijë mjaftueshëm ujë dhe të stërvitet në orët më të freskëta.
Shpesh thuhet se verës metabolizmi bëhet shumë më i shpejtë. Nuk është kaq e thjeshtë. Trupi ynë reagon si ndaj vapës, ashtu edhe ndaj të ftohtit, por në rezultatet që shohim nga një stinë në tjetrën ndikojnë shumë zakonet tona: sa hamë, sa lëvizim dhe sa rregullisht stërvitemi.
Prandaj, unë nuk ua ndaj njerëzve vitin në stinën për muskuj dhe stinën për dobësim. U them ta shohin çfarë ua bën më të lehtë dhe çfarë ua vështirëson secila stinë. Dimrit të mos e ngatërrojnë shtimin e peshës me shtimin e muskujve. Verës të mos e ngatërrojnë djersën me humbjen e yndyrës. Rezultati vjen kur vazhdojmë të kujdesemi për veten edhe pasi stina ndryshon.