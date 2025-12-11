Eksperti thotë se duhet ta ngrohni makinën para se ta ngisni këtë dimër, të tjerët janë kundër kësaj ideje

Dimri po vjen dhe një burrë ka një mesazh për këdo që drejton makinën në mot të ftohtë.
Por a janë këshillat e tij të sakta? Njerëzit janë të ndarë në mendime.
Disa ekspertë të automobilave thonë se këshilla e tij me qëllime të mira mund të ketë mbetur në vitet e 90-ta, dhe të tjerë mendojnë se këshilla është thjesht shumë kohë-humbëse.
Ata preferojnë të rrezikojnë probleme me makinën sesa të zgjohen më herët gjatë dimrit.
Në një TikTok me më shumë se 661,000 shikime, krijuesi i përmbajtjes Del (@gymwork21) ndan atë që ai mendonte se ishte këshilla thelbësore për makinën.
“Edhe një gjë për ju të gjithë. E di që jeni thjesht vajza”, thotë ai, duke iu referuar konkretisht zonjave në audiencën e tij (megjithëse këshilla vlen për këdo).
“Ju jap të gjithave një këshillë të vogël para se t’i prishni makinat këtë dimër. Lëreni atë [makinë] të punojë për të paktën 10, 15 minuta para se të largoheni”, shtoi ai.
Ndërsa kjo është diçka e njohur për disa njerëz, këshilla mund të jetë e vjetëruar në varësi të moshës së makinës suaj.
Çfarë thonë ekspertët për ngrohjen e motorit tuaj? Këshilla e del se është e vjetër, pasi makinat moderne funksionojnë ndryshe.
Sipas AAA-së, motorëve modernë u duhen vetëm rreth 30 sekonda kohë ngrohjeje.
Kjo është afërsisht sa kohë duhet për të lidhur rripin e sigurimit dhe për të rregulluar pasqyrat.
Brenda kësaj periudhe të shkurtër, pompa e vajit qarkullon vajin në të gjitha pjesët kritike të motorit.
Makinat më të vjetra të ndërtuara para mesit të viteve të 90-ta përdornin karburatorë, të cilët përzienin mekanikisht ajrin dhe karburantin dhe u duheshin disa minuta për të arritur temperaturën e duhur të funksionimit.
Pa ngrohje të mjaftueshme, motorët me karburator mund të ndalonin së punuari ose të funksiononin dobët.
Por automjetet moderne përdorin sisteme injeksioni karburanti me sensorë që rregullojnë automatikisht përzierjen ajër-karburant bazuar në temperaturë dhe kushte, shpjegon J.D. Power.
Këto sisteme nuk kërkojnë punë të zgjatur në bosh për të funksionuar siç duhet.
Motorët modernë lubrifikohen plotësisht brenda 20 deri në 30 sekondave nga ndezja. Në fakt, mënyra më e shpejtë për të ngrohur një motor është ta ngasësh atë.
AutoZone vëren se ngarja e përditshme e motorit e ngroh motorin në mënyrë më efikase sesa në punë boshe, kështu që makina juaj arrin temperaturën optimale të funksionimit më shpejt në rrugë.
Megjithatë, ka disa përjashtime ku një punë boshe pak më e gjatë mund të jetë e përshtatshme. Në mot jashtëzakonisht të ftohtë (shumë nën zero), AAA sugjeron që të lejohen dy ose tre minuta punë boshe për automjetet e vjetra për të siguruar që lubrifikimi i duhur të arrijë në të gjitha pjesët e motorit.
Nëse keni nevojë të hiqni akullin ose borën nga dritaret tuaja, lënia e makinës të funksionojë ndërsa ju e bëni këtë ka kuptim. Shkrirësja do të ndihmojë në pastrimin e xhamit të përparmë ndërsa punoni në pjesën e jashtme, duke përmirësuar dukshmërinë dhe sigurinë.
Bazuar në komente, njerëzit nuk duken shumë të prirur të ndjekin këshillën e Del.