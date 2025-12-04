Eksportet e mbrojtjes dhe aviacionit të Turqisë u rritën me 30 për qind, shënojnë nivelin më të lartë në 11 muaj

Eksportet e mbrojtjes dhe aviacionit të Turqisë u rritën me 30 për qind nga viti në vit në periudhën janar-nëntor duke arritur në 7.4 miliardë dollarë, si dhe duke arritur një rekord të lartë, tha të enjten sekretari i Industrive të Mbrojtjes të Turqisë (SSB), transmeton Anadolu.
Eksportet e mbrojtjes dhe aviacionit u rritën me 22 për qind në nëntor 2025 krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke arritur në 747 milionë dollarë, tha Haluk Gorgun në platformën turke të mediave sociale NSosyal.
“Me këtë vrull, sektori ynë theu një rekord të ri, jo vetëm me rritjen në nëntor, por edhe me performancën e tij gjatë gjithë vitit. Shifrat tona të eksportit, të arritura në vetëm 11 muaj, tejkaluan shifrat vjetore të të gjitha kohërave”, tha Gorgun.
Ai vuri në dukje se me këtë performancë, sektori ka ruajtur rritje të qëndrueshme të produkteve me vlerë të lartë të shtuar, ka zgjeruar vëllimet e eksportit dhe ka forcuar më tej konkurrueshmërinë e tij në tregjet globale.
Gorgun deklaroi se qëllimi i SSB-së është të rrisë numrin e kompanive eksportuese, të integrojë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme (SMEs) në zinxhirët globalë të furnizimit dhe të zhvillojë një model eksporti të qëndrueshëm dhe me vlerë të lartë të shtuar.
“Turqia vazhdon rrugën e saj me vendosmëri me një ekosistem të fortë që prodhon, zhvillon dhe eksporton në industrinë e mbrojtjes”, shtoi ai.
Vendi zbuloi shifrat e përgjithshme të eksportit më herët të enjten, të cilat treguan një rritje prej 2,2 për qind nga viti në vit në 22.7 miliardë dollarë në nëntor.