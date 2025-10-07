Ekspozitë në Stamboll me fotografi nga libri i Anadolu-t që dokumenton krimet e luftës në Gaza

Një ekspozitë me fotografi nga libri i Anadolu-t “Dëshmitari”, i cili ekspozon krimet e Izraelit në Gaza, është hapur në Stamboll.
Ekspozita, e organizuar nga Bashkia Ümraniye dhe e hapur në Qendrën e Kulturës dhe Artit Ümraniye, paraqet rreth 50 fotografi të shkrepura nga gazetarët e Anadolu-t në rajon.
Duke folur për Anadolu, kryetari i Bashkisë Ümraniye, İsmet Yıldırım, tha se viti i dytë i masakrës që Izraeli ka kryer në Gaza që nga tetori i vitit 2023 ka kaluar.
“Njerëzit me pak dhembshuri në të gjithë botën qëndrojnë me Gazën. Agjencia Anadolu bëri fotografi të bukura që përshkruajnë mizoritë në Gaza dhe i ekspozuam së bashku në sallën e ekspozitës së bashkisë sonë”, tha Yıldırım.
Aktivisti Said Ercan, i cili mori pjesë në Flotiljen Globale Sumud, tha se librat e Anadolu-t po përdoren si prova në gjykatat ndërkombëtare.
Duke theksuar se ai kishte mundësinë të dëshmojë nga afër shtypjen izraelite dhe t’ua përcjellë atë të rinjve gjatë ekspozitës në Stamboll, Ercan tha se Turqia nuk heshti përballë kësaj shtypje.
Aktivisti gjithashtu theksoi se nisja e një programi në shkolla nga Ministria e Arsimit të Turqisë për të rritur ndërgjegjësimin rreth Gazës lidhur me luftës e Izraelit është domethënëse.
Ekspozita do të qëndrojë e hapur për vizitorët deri më 24 tetor.
Që nga tetori i vitit 2023, operacionet ushtarake izraelite kanë vrarë të paktën 67.200 palestinezë në Gaza, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Bombardimet e pamëshirshme e kanë kthyer enklavën në pothuajse të pabanueshme, me urinë dhe sëmundjet që po përhapen me shpejtësi.