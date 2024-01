Ekuador, persona të armatosur futen në televizionin publik gjatë transmetimit të drejtpërdrejtë

Persona të armatosur janë futur në kanalin televiziv publik në Ekuador, teksa vazhdonte transmetimi i drejtpërdrejtë, transmeton Anadolu.

Pamjet e mediave sociale tregojnë persona të armatosur që kërcënojnë stafin brenda televizionit TC me qendër në Guayaquil.

Një video tjetër që qarkullon në X tregon gjithashtu kriminelët që hyjnë në universitetin e qytetit Guayaquil, ndërsa mediat lokale raportojnë se brenda kanë ndodhur rrëmbime.

Presidenti Daniel Noboa ka nxjerrë një dekret që njeh ekzistencën e një “konflikti të armatosur të brendshëm” në vend.

Ai urdhëroi gjithashtu Forcat e Armatosura të kryejnë operacione ushtarake për “neutralizimin” e grupeve të krimit të organizuar.

Gjatë të hënës, në Ekuador u shpall gjendje e jashtëzakonshme pasi kreu i në bande, ndër personat më të rrezikshëm në vend, u zhduk nga qelia e burgut, duke shkaktuar trazira në të paktën gjashtë objekte korrektuese në të gjithë vendin.

Gjendja e jashtëzakonshme i lejon ushtrisë të veprojë për të kontrolluar sigurinë e brendshme, veçanërisht në burgje.

Udhëheqësi i bandës së fuqishme Los Choneros, Jose Adolfo Macias, i njohur si “Fito”, u raportua i zhdukur të dielën nga qelia e tij e sigurisë së lartë në një burg në qytetin e Guayaquil.

Macias u dënua në vitin 2011 me 34 vjet burg për krime të ndryshme, përfshirë vrasje dhe trafik droge.

SHOCKING FOOTAGE EMERGES: MASKED GUNMEN STORM ECUADOR TV STUDIO IN LIVE BROADCAST

In a disturbing incident, a group of over a dozen armed and masked individuals forcefully entered the set of a public television channel in Ecuador. The unsettling scene unfolded during a live… pic.twitter.com/zmgIiq23D4

