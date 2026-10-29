El Salvadori do të dislokojë mbi 2.000 ushtarë në Haiti për të shpëtuar ushtarakët e zhdukur

Ministria e Punëve të Jashtme e El Salvadorit ka bërë të ditur se vendi do të dislokojë më shumë se 2.000 ushtarë në Haiti, në kuadër të një operacioni në shkallë të gjerë për të shpëtuar katër teknikë të aviacionit ushtarak salvadorian, transmeton Anadolu.
Ministria njoftoi se presidenti Nayib Bukele diskutoi për operacionin me kryeministrin e Haitit, Alix Didier Fils-Aime, gjatë një bisede telefonike si dhe për vazhdimin e pranisë së misionit të El Salvadorit në këtë vend të Karaibeve.
Sipas deklaratës, Bukele theksoi karakterin e vendosur të operacionit për shpëtimin e katër ushtarakëve dhe rikonfirmoi gatishmërinë e El Salvadorit për të vazhduar mbështetjen e përpjekjeve për luftimin e bandave në Haiti.
Bukele falënderoi qytetarët dhe autoritetet e Haitit, përfshirë forcat lokale të sigurisë, për mbështetjen dhe bashkëpunimin e tyre. Katër teknikët e aviacionit ushtarak u zhdukën javën e kaluar, pas një prite në zonat nën kontrollin e bandave, në lindje të kryeqytetit Port-o-Prens të Haitit.
Haiti është përballur prej vitesh me dhunën e bandave dhe trazirat politike, të cilat u përshkallëzuan pas vrasjes së presidentit Jovenel Moise në vitin 2021.