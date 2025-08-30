Elefantët në Indi kalojnë shinat në mënyrë të sigurt falë sistemit të mundësuar nga Inteligjenca Artificiale

Një tufë elefantësh që kalonin një linjë hekurudhore në zonën Madukkarai të qytetit Coimbatore në rajonin Tamil Nadu të Indisë, kaluan në mënyrë të sigurt përmes një sistemi paralajmërimi të hershëm të mundësuar nga Inteligjenca Artificiale.
Pamjet e ndara nga Departamenti i Pyjeve i Tamil Nadu tregojnë momentin kur një grup elefantësh kaluan në mënyrë të sigurt shinat e trenit.
“Kalimi i sigurt në rajon bazohet në inteligjencën artificiale dhe se që nga vendosja e sistemit në zbatim është realizuar kalimi i sigurt për afërsisht 6.500 elefantë”, tha në një deklaratë Departamenti i Pyjeve.