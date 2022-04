Eliminimi i mbrojtësve të Mariupolit i jep fund negociatave, thotë Zelenski

Presidenti i Ukrainës, Volodimir Zelenski tha se eliminimi i luftëtarëve ukrainas në qytetin port jugor të Mariupolit do t’i japë fund bisedimeve me Rusinë, raporton BBC.

Duke iu referuar një qyteti jashtë Kievit që është shkatërruar nga bombardimet, Zelensky i tha agjencisë ukrainase të lajmeve Pravda: “Mariupol mund të jetë si 10 Borodyanka. Dua të them se eliminimi i ushtrisë sonë, do t’i japë fund të gjitha negociatave”.

Ai tha se Ukraina nuk do të tregtojë as territorin dhe as njerëzit e saj, duke shtuar: “Sa më shumë vende si Borodyanka të ketë, aq më e vështirë do të jetë”.

Më herët, Ukraina këmbënguli se trupat e saj po qëndronin ende në rrënojat e Mariupolit, me gjithë presionet e Rusisë për t’u dorëzuar. /euronews