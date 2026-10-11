Emiratet e Bashkuara Arabe shpëtojnë 22 persona pas zjarrit në një cisternë nafte në Gjirin Persik

Garda Kombëtare e Emirateve të Bashkuara Arabe ka shpëtuar 22 shtetas aziatikë, anëtarë të ekuipazhit të një cisterne nafte, pasi në bordin e saj shpërtheu zjarr në ujërat e Gjirit Persik.
Sipas një deklarate zyrtare, Roja Bregdetare mori një thirrje emergjente nga ekuipazhi, i cili raportoi për zjarrin në anije. Menjëherë pas kësaj, ekipet e specializuara nisën operacionin e shpëtimit.
Të 22 anëtarët e ekuipazhit u nxorën nga anija dhe morën ndihmën e parë, përpara se t’u dorëzoheshin autoriteteve përkatëse.
Sipas autoriteteve, të gjithë personat e shpëtuar janë në gjendje të qëndrueshme shëndetësore. /mesazhi