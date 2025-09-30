Ende nuk dihen shkaqet e bastisjes së shtëpive të shqiptarëve në Bujanoc, nga xhandarmeria serbe

Më herët gjatë ditës u raportua se në fshatin Konçul të Bujanocit, xhandarmeria serbe ka zhvilluar një aksion bastisjeje në dy shtëpi të shqiptarëve.
Banorët e shqetësuar kanë informuar organet dhe Këshillin Kombëtar Shqiptar, duke pohuar se nuk iu është lejuar të afrohen pranë shtëpive, gjatë momentit kur po ndodhte bastisja.
Kryetari i Këshillit, Enkel Rexhepi, ka pohuar për IndeksOnline se ende nuk kanë informacione të detajuara rreth bastisjes.
“Nuk kemi akoma asgjë të re. Ende janë ato informacione” deklaroi Rexhepi.
Kujtojmë se Konçuli është fshat i banuar kryesisht me shqiptarë, e që gjendet pranë pikës kufitare “Dheu i Bardhë”.