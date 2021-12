Epidemi e gripit të shpendëve në jug të Francës

Në rajonin Landes të Francës, i famshëm për prodhimin e foie gras, në një fermë u zbulua epidemi e gripit të shpendëve, transmeton Anadolu Agency (AA).

Sipas lajmeve në shtypin francez, bazuar në vëzhgimet e bëra më 17 dhjetor në një fermë të patave në qytetin Hastingues, në pjesën jugperëndimore të vendit, shpendët në fermë u asgjësuan të nesërmen, pa pritur rezultatet laboratorike.

Me zbulimin e gripit të shpendëve shumë ngjitës të tipit H5N1 në rezultatet e ekzaminimit të kafshëve ditën e djeshme, rreth fermës në fjalë u krijua një zonë mbrojtëse me diametër 3 kilometra dhe një zonë vëzhgimi me diametër 10 kilometra.

Në Francë në fillim të nëntorit situata e alarmit për gripin e shpendëve u ngrit në një nivel të lartë dhe fermat e shpendëve u karantinuan për të parandaluar përhapjen e epidemisë.

Më shumë se 95 për qind e fermave ishin të mbuluara për të parandaluar përhapjen e gripit të shpendëve.

Në vend ku u zbuluan më shumë se 500 epidemi të gripit të shpendëve që zgjatën nga nëntori deri në maj të vitit të kaluar, u asgjësuan 3.5 milionë shpendë.

Epidemia preku veçanërisht fermat në pjesën jugperëndimore të vendit, të cilat janë të famshme për prodhimin e foie gras. /aa