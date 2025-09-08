Epoka elektrike në kulmin e saj: Volkswagen feston 1.5 milion kopje të prodhuara të modelit ID

Këtë vit, Volkswagen kryeson regjistrimet e automjeteve elektrike në Gjermani dhe Evropë.
Me këtë moment historik, i cili vjen si një konfirmim i dominimit të tregut, theksohet pozicioni kryesor i kompanisë në sektorin e elektromobilitetit, me automjete nga familja ID.
A e dini se cilat vetura elektrike janë më të shiturat në Evropë?
Që nga debutimi i modelit të parë ID.3 në vitin 2020, oferta është zgjeruar ndjeshëm.
Tashmë në vitin 2021, Volkswagen prezantoi SUV-in ID.4, së bashku me variantin coupe ID.5 dhe minivanin elektrik ID. Buzz.
Modelet më të fundit, ID.7 dhe ID.7 Tourer 2024, arritën rezultate jashtëzakonisht të mira.
Është veçanërisht e rëndësishme të theksohet se ID.7 në gjysmën e parë të vitit 2025 tejkaloi rritjen e shitjeve prej 500% në tregun evropian.
Ceremonia e dorëzimit të modelit jubilar theksoi angazhimin e Volkswagen ndaj elektromobilitetit.
Martin Sander, anëtar i Bordit të Drejtorëve për Shitjet dhe Marketingun theksoi se kjo arritje e pozicionon Volkswagen si një pionier në këtë fushë.
Transformimi i Volkswagen është i dukshëm në investimet e tij në prodhim.
Fabrika në Emden e konfirmon këtë, me më shumë se një miliard euro të investuara në shndërrimin e saj në një fabrikë ekskluzive për automjete elektrike.
Duke parë përpara, Volkswagen po vazhdon ofensivën e saj elektrike me modele të përballueshme.
Versioni i prodhimit të ID.2all kompakt synon ta bëjë elektromobilitetin të disponueshëm për nën 25,000 euro.
Në vitin 2027, ID. EVERY1, një tjetër koncept, do të synojë një çmim fillestar prej rreth 20,000 eurosh.
Volkswagen thekson se qëllimi është ta bëjë elektromobilitetin të përballueshëm, të besueshëm dhe të qëndrueshëm për të gjithë.