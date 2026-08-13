Erdogan akuzon Izraelin: Kërkon të fshijë Palestinën nga axhenda globale!

Presidenti turk vlerëson konstruktivitetin e të pushtuarit përballë pushtuesit
Izraeli kërkon të “fshijë Palestinën nga axhenda globale”, tha Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan gjatë një konference të përbashkët për shtyp me Presidentin e Autoritetit Palestinez Mahmoud Abbas, i cili po viziton Ankaranë.
“Është vërtetuar se qeveria Netanyahu kërkon të fshijë Palestinën nga axhenda globale duke përfituar nga kaosi dhe konfliktet e reja në rajon. Pavarësisht se çfarë bën, nuk do të ketë sukses”, tha presidenti turk.
“Çështja palestineze do të vazhdojë të fitojë zemrat e njerëzve, pavarësisht përpjekjeve të tyre (izraelite) për ta shkatërruar atë. Turqia do të vazhdojë të mbështesë çështjen palestineze me vendosmërinë më të madhe dhe në çdo forum.”
“Pavarësisht qëndrimit konstruktiv të vëllezërve tanë palestinezë, administrata aktuale izraelite vazhdon në sjelljen e saj agresive”, shtoi presidenti turk.
“Një paqe e drejtë mund të arrihet vetëm duke i dhënë fund pushtimit dhe duke krijuar shtetin e pavarur të Palestinës me Jerusalemin Lindor si kryeqytet”, tha Mahmoud Abbas nga ana e tij. “Ne mbështesim përpjekjet ndërkombëtare për të zbatuar rezolutën 2803 në një mënyrë që garanton përfundimin e luftës, rivendosjen e legjitimitetit palestinez në Gaza dhe kalimin në një proces politik, duke riafirmuar njëkohësisht se Rripi i Gazës është një pjesë integrale e Shtetit të Palestinës”, shtoi ai. /tesheshi