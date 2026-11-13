Erdogan: Angazhimi politik në COP31 është inkurajues për përpjekjet në kuadër të Marrëveshjes së Parisit

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, ka deklaruar se angazhimi politik i shfaqur në Samitin e Liderëve të COP31 në Antalya ishte një shenjë pozitive për avancimin e objektivave të Marrëveshjes së Parisit, duke bërë thirrje për vendosmëri të vazhdueshme për ta mbajtur objektivin prej 1,5 gradë Celsius brenda mundësive, transmeton Anadolu.
“Angazhimi politik i dëshmuar në Antalya është inkurajues për punën që do të kryhet në kuadër të Marrëveshjes së Parisit. Ta ruajmë këtë vendosmëri, t’i vazhdojmë përpjekjet për zbatim dhe ta bëjmë të arritshëm objektivin prej 1,5 gradësh”, tha ai në një deklaratë me shkrim.
Erdogan shprehu “mirënjohjen më të thellë” për të gjithë krerët e shteteve dhe të qeverive që morën pjesë në samit, duke theksuar se takimi i tyre dhe mesazhet e drejtpërdrejta kishin rëndësi të veçantë në një kohë sfidash të mëdha ndërkombëtare.
Ai tha se pjesëmarrja e tyre dëshmoi angazhim politik për veprimet klimatike dhe besim se sfidat me të cilat përballet bota mund të kapërcehen përmes bashkëpunimit.
Presidenti turk falënderoi gjithashtu të gjitha palët, organizatat ndërkombëtare, bankat shumëpalëshe për zhvillim dhe palët e interesuara për kontributin e tyre aktiv, duke theksuar se angazhimi i tyre konstruktiv kishte dhënë inkurajim të fortë për punimet e COP31.
Duke theksuar se Marrëveshja e Parisit kishte hyrë në dekadën e dytë, Erdogan tha se diskutimet në samit kishin riafirmuar se trajtimi i ndryshimeve klimatike ishte një domosdoshmëri si shkencore, ashtu edhe morale.
“Përgjegjësia jonë shtrihet te të gjithë njerëzit, jeta e të cilëve po ndikohet tashmë, te brezat e ardhshëm dhe te bota nga e cila varen shoqëritë dhe ekonomitë tona”, tha ai.
Erdogan tha se e ka inkurajuar terreni i gjerë i përbashkët i krijuar gjatë diskutimeve, duke shtuar se vendet kishin mbërritur në Antalya me përvoja, përparësi dhe rrethana kombëtare të ndryshme, por se këto dallime nuk i kishin penguar të gjenin pika të përbashkëta.
Sipas tij, kjo kishte krijuar një bazë të vlefshme për dialog dhe bashkëpunim gjatë COP31 dhe më tej.
– Elektrifikimi dhe industrializimi i gjelbër ndër përparësitë
Erdogan tha se pasqyrimi i këtij terreni të përbashkët në përparësitë e Agjendës së Veprimit të COP31 ishte veçanërisht inkurajues.
Ai theksoi se aktivitetet e nivelit të lartë të mbajtura gjatë samitit kishin mundësuar diskutime të gjera mbi elektrifikimin, zbatimin, industrializimin e gjelbër, qëndrueshmërinë, objektivin për zero mbetje dhe financimin klimatik.
Këto aktivitete, theksoi ai, nxorën në pah gjithashtu përparësitë e Afrikës, Paqësorit dhe rajoneve të tjera. Ai gjithashtu theksoi rëndësinë e përparimit të veprimeve klimatike në mënyra që u përgjigjen nevojave për zhvillim dhe rrethanave kombëtare.
Duke iu referuar fatkeqësive natyrore të fundit, humbjeve të jetëve dhe shkatërrimit të mjeteve të jetesës, Erdogan tha se këto zhvillime dëshmonin urgjencën humanitare të përpjekjeve klimatike.
Ai shprehu solidaritet me komunitetet e prekura dhe me ata që po i ndihmojnë në rimëkëmbjen e tyre, duke theksuar nevojën për forcimin e sistemeve të paralajmërimit të hershëm, qëndrueshmërisë dhe masave të përshtatjes, veçanërisht për ata që janë më të ekspozuar ndaj rreziqeve klimatike.
“Këto çështje duhet të mbeten në qendër të përpjekjeve tona, ndërsa shfrytëzojmë mundësitë që ofrojnë elektrifikimi, industrializimi i gjelbër dhe zhvillimi i qëndrueshëm”, tha ai.
– “COP31 u hartua si një COP e përqendruar te zbatimi”
Erdogan tha se samiti kishte vënë në pah gjithashtu rëndësinë e sigurimit të qasjes në financim për ata që kanë më shumë nevojë, duke theksuar se Ura e Zbatimit për Klimën kishte marrë mbështetje të fortë.
Ai tha se ky mekanizëm synonte t’i kthente angazhimet ekzistuese në rezultate konkrete përmes bashkëpunimit më të ngushtë mes vendeve, institucioneve financiare dhe palëve të interesuara, duke mbështetur veprimet e udhëhequra nga vendet në fushat e përshtatjes, qëndrueshmërisë dhe zhvillimit të qëndrueshëm.
“COP31 u hartua si një COP e përqendruar te zbatimi”, tha Erdogan, duke mirëpritur mbështetjen për “Nismën Globale 35×35 për Elektrifikim”.
Ai tha se shumë liderë kishin theksuar mundësitë që ofron elektrifikimi gjatë samitit dhe se shumë vende i ishin bashkuar tashmë nismës.
Ai shtoi se zgjerimi i elektrifikimit përmes qasjeve të përshtatura sipas nevojave dhe përparësive të vetë vendeve mund të kontribuojë në sigurinë energjetike dhe zhvillim.
Erdogan tha se presidenca e Turqisë në COP31 ishte përpjekur t’i japë më shumë peshë politike zbatimit dhe t’i bashkonte qeveritë e palët e interesuara rreth zgjidhjeve praktike.
Ai shprehu shpresën se kontributi afatgjatë i presidencës do të ishte vendosja e një bashkëpunimi më të ngushtë mes atyre që përcaktojnë përparësitë kombëtare dhe atyre që ndihmojnë në realizimin e tyre, ndërsa vazhdon përparimi në zbatimin e Marrëveshjes së Parisit.
– Partneriteti Turqi-Australi pasqyron besimin te multilateralizmi
Erdogan tha se partneriteti mes Turqisë dhe Australisë pasqyronte besimin te multilateralizmi. Ai tha se ky model bashkonte vende larg njëra-tjetrës gjeografikisht, me rrethana dhe sfida të ndryshme, duke dëshmuar rëndësinë e bashkëpunimit për një qëllim të përbashkët.
Ai mirëpriti gjithashtu partneritetin dhe pjesëmarrjen e vendeve ishullore të Paqësorit në procesin e COP31, veçanërisht të vendeve Tuvalu dhe Fiji, të cilat pritën takimet para COP-it.
Zbatimi i qëndrueshëm, tha Erdogan, do të kërkonte kontributin e të gjitha shtresave të shoqërisë.
Teksa qeveritë përcaktojnë drejtimin përmes përparësive dhe politikave kombëtare, bizneset, institucionet financiare, administratat vendore dhe shoqëria civile mund të japin burimet, ekspertizën dhe përvojën e nevojshme për t’i kthyer këto përparësi në veprim, tha ai.
Ai mirëpriti angazhimin e tyre dhe mundësitë e bashkëpunimit që ofron Agjenda e Veprimit për të mbështetur përpjekjet e udhëhequra nga vendet.
Erdogan u bëri thirrje gjithashtu të gjitha palëve që ta ruajnë frymën konstruktive të Samitit të Liderëve në negociatat në vijim, duke përsëritur se angazhimi politik i shfaqur në Antalia ofron inkurajim për punën në kuadër të Marrëveshjes së Parisit.