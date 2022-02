Erdogan: Ankaraja është kundër vendimeve që cenojnë integritetin e Ukrainës

Presidenti Rexhep Tajip Erdoan (Recep Tayyip Erdoğan) zhvilloi të martën një bisedë telefonike me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky.

Drejtoria e Komunikimeve të Turqisë raportoi se krerët e shteteve diskutuan situatën rreth Ukrainës në sfondin e vendimit të Rusisë për të njohur të ashtuquajturat republika Donjeck dhe Lugansk.

Në këtë bisedë telefonike, të cilën e realizoi kur ishte në Senegal, stacioni i dytë i turneut në Afrikë, Presidenti Erdoan tha se ai po i ndjek nga afër zhvillimet në Donbas dhe zbatimin e vendimeve të fundit të marra nga Këshilli i Sigurisë të Rusisë në mbledhjen e fundit të jashtëzakonshme.

Erdoan vuri në dukje se qëndrimi i Ankarasë për situatën në Ukrainën lindore u pasqyrua qartë në deklaratën e Ministrisë së Jashtme turke.

Udhëheqësi turk theksoi se vendimi i presidentit rus Vladimir Putin për të njohur të ashtuquajturat republika është i papranueshëm.

“Ankaraja kundërshton çdo vendim që cenon integritetin territorial të Ukrainës. Për të zgjidhur problemin [në Donbas] është e nevojshme të përdoren të gjitha mundësitë e diplomacisë ndërkombëtare”, theksoi Erdoan sipas Drejtorisë së Komunikimeve.

Kurse Presidenti i Ukrainës, Volodymyr Zelenskiy në postimin që bëri në profilin e tij ne Twitter ka shkruar: “I shpreha mirënjohjen time Presidentit Erdoan për mbështetjen e qëndrimit të Ukrainës kundër vendimeve të fundit provokuese të Rusisë”

Zelenskiy theksoi gjithashtu se ai e falënderoi Erdoanin për mbështetjen e tij lidhur me propozimin për mbajtjen e një samiti të përbashkët me anëtarët e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku do të marrin pjesë Gjermania, Turqia dhe Ukraina. /trt