Erdoğan: Baronët e terrorit në Irakun dhe Sirinë veriore nuk do ta ndalojnë Turqinë nga rruga e saj – VIDEO

Turqia nuk do të lejojë baronët e terrorit në Irakun dhe Sirinë veriore ta ndalojnë vendin nga rruga e tij, tha presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan, raporton Anadolu.

Në lidhje me luftën e Turqisë kundër grupit terrorist PKK, Erdoğan tha në ceremoninë e hapjes së pistës së dytë të Aeroportit Ndërkombëtar Sabiha Gökçen në Istanbul se “Ne nuk do të lejojmë as baronët e terrorit në Kandil dhe Siri, as ata që mbajnë frenat e këtyre tradhtarëve, të na ndalojnë nga rruga jonë”.

“Ne nuk do të lejojmë absolutisht asnjë dëm për vëllazërinë prej 85 milionësh”, u zotua Erdoğan.

“Turqia e vjetër, ku politika formësohej nga terrorizmi, tani i përket së shkuarës”, shtoi ai.

“… Ne i dimë ambiciet tuaja, e dimë saktësisht se kush jeni… Për sa kohë që jeta jonë na lejon dhe me mbështetjen e palëkundur të kombit tonë të nderuar, ne do të vazhdojmë të luftojmë me ju”, tha presidenti turk.

Që nga sulmi terrorist i PKK-së të premten në Irakun verior, ku mbetën të vrarë 12 ushtarë, sulmet ajrore turke kanë shkatërruar dhjetëra objektiva terroriste në Irakun dhe Sirinë veriore.

Terroristët e PKK-së shpesh fshihen në Irakun verior për të komplotuar sulme ndërkufitare në Turqi. Ajo gjithashtu ka një degë siriane, të njohur si YPG.

Në fushatën e saj terroriste më shumë se 35-vjeçare kundër Turqisë, PKK – e listuar si organizatë terroriste nga Turqia, SHBA-ja dhe BE-ja – ka qenë përgjegjëse për vdekjen e më shumë se 40.000 njerëzve, duke përfshirë gra, fëmijë dhe foshnja.

