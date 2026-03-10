Erdogan bisedë me homologun iranian: Shkelja e hapësirës ajrore të Turqisë “nuk mund të arsyetohet për asnjë arsye”

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij iranian, Masoud Pezeshkian, për të diskutuar zhvillimet e fundit rajonale, përfshirë interceptimin e një tjetër rakete që po drejtohej drejt Turqisë, transmeton Anadolu.
Erdogan i tha presidentit Pezeshkian se shkelja e hapësirës ajrore të Turqisë “nuk mund të arsyetohet për asnjë arsye” dhe se “Turqia do të vazhdojë të marrë të gjitha masat e nevojshme kundër kësaj,” sipas një deklarate të Drejtorisë së Komunikimit të Turqisë.
Biseda erdhi pasi Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Turqisë njoftoi se një raketë balistike e lëshuar nga Irani, që hyri në hapësirën ajrore turke, u neutralizua nga asetet e NATO-s për mbrojtje ajrore dhe raketore të vendosura në Mesdheun Lindor.
Erdogan gjithashtu i tha homologut të tij iranian se Turqia “ndikohet negativisht” nga konfliktet në të cilat nuk është palë.
Ankaraja nuk i aprovon “ndërhyrjet e paligjshme” ndaj Iranit dhe synimin e vendeve në rajon nga Irani, theksoi Erdogan, duke shtuar se të synosh vendet vëllazërore “nuk i sjell dobi askujt” dhe se “këto veprime duhet të ndalen”.