Erdogan bisedon me krerët e shteteve turke për Kazakistanin

Presidenti Recep Tayyip Erdogan, si president i radhës së Organizatës së Shteteve Turke zhvilloi telefonata veç e veç me drejtuesit e vendeve anëtare të këshillit për zhvillimet në Kazakistan.

Sipas Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës, Presidenti Erdogan shkëmbeu mendime mbi zhvillimet e fundit në Kazakistan gjatë bisedave telefonike me bisedoi me Presidentin e Kazakistanit Kasim Comert Tokayev, Presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev, Presidentin e Kirgizisë Sadir Caparov dhe Presidentin e Uzbekistanit Shevket Mirziyoyev.

Në bisedën e tij me presidentin e Kazakistanit Tokayev, Erdogan deklaroi se ndjek nga afër zhvillimet në Kazakistan, vend miqësor dhe vëllazëror, si dhe uroi mëshirën e Zotit për ata që humbën jetën në ngjarje dhe shërim të shpejtë për të plagosurit.

Duke shprehur se Turqia solidarizohet me Kazakistanin, Erdogan deklaroi se edhe Organizata e Shteteve Turke në deklaratën e tij nënvizoi mbështetjen për Kazakistanin.

Duke shprehur shpresën se qeveria e re në Kazakistan do të krijohet sa më shpejt dhe se tensioni do të përfundojë brenda një kohe të shkurtër, Erdogan tha se beson se populli i Kazakistanit do t’i kapërcejë problemet në kuadrin e besimit dhe dialogut reciprok.

Erdogan vuri në dukje se Turqia është e gatshme të ndajë të gjitha llojet e njohurive teknike dhe përvojës nëse është e nevojshme.

Edhe në bisedat me Presidentin e Azerbajxhanit Ilham Aliyev, Presidentin e Kirgizisë Sadir Caparov dhe Presidentin e Uzbekistanit Shevket Mirziyoyev, duke theksuar se stabiliteti dhe siguria e Kazakistanit është e rëndësishme për të gjithë rajonin, veçanërisht për fqinjët, Erdogan shprehu besimin se vendi vëlla, Kazakistani do ta kapërcejë këtë problem përmes dialogut. /trt