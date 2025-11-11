Erdogan dhe kryeministri gjeorgjian diskutojnë përpjekjet e shpëtimit pas rrëzimit të avionit ushtarak turk në Gjeorgji

Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe kryeministri gjeorgjian Irakli Kobakhidze diskutuan sot në telefon zhvillimet e fundit lidhur me përpjekjet e kërkim-shpëtimit pas rrëzimit të një avioni ushtarak turk të mallrave në Gjeorgji, transmeton Anadolu.
Gjatë bisedës telefonike, Kobakhidze ka shprehur ngushëllimet e tij për vdekjen e ushtarëve në aksident, njoftoi Drejtoria e Komunikimeve e Turqisë në platformën turke të medias sociale “NSosyal”.
Nga ana e tij, Erdogan ka shprehur mirënjohje ndaj Kobakhidzes për ngushëllimet dhe mbështetjen, shtoi drejtoria.
Më herët gjatë ditës, një avion ushtarak turk i mallrave C-130, në udhëtim nga Azerbajxhani, u rrëzua në Gjeorgji.
Sipas Ministrisë turke të Mbrojtjes, në avion gjendeshin 20 persona, përfshirë ekuipazhin e fluturimit.
Ministria më pas njoftoi se “Ekipet gjeorgjiane të kërkim-shpëtimit arritën te mbetjet e avionit në orën 17:00”, duke shtuar se mbetjet janë siguruar për ekzaminim nga ekipi turk i hetimit të aksidenteve.