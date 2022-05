Erdogan dhe Nehammer do të takohen në kuadër të Samitit të NATO-s në Madrid

Presidenti Recep Tayyip Erdogan do të takohet me Kancelarin austriak Karl Nehammer në kuadër të Samitit të Liderëve të NATO-s në Madrid të Spanjës.

Nehammer do të takohet me Presidentin Erdogan si pjesë e samitit në fund të qershorit, tha Zyra e Kancelarit austriak në një deklaratë me shkrim për Agjencinë Austriake të Lajmeve (APA).

Vendet joanëtare të Bashkimit Evropian (BE) janë ftuar gjithashtu në samitin në Madrid dhe Nehammer do të udhëtojë në Spanjë në përputhje me atë ftesë, thuhet në deklaratë.

Deklarata vuri në dukje se telefonatat mes dy liderëve në javët e fundit u fokusuan në Luftën Rusi-Ukrainë, si dhe në marrëdhëniet dypalëshe, duke theksuar se marrëdhëniet midis dy vendeve janë përmirësuar pozitivisht.

Vlerësimet e Nehammerit u përfshinë edhe në deklaratën e cila u raportua gjerësisht në shtypin e vendit.

“Si rezultat i takimeve të shumta me Presidentin ukrainas Vladimir Zelenskiy, takimit tim me Presidentin rus Vladimir Putin dhe telefonatave tona me Presidentin Erdogan, besoj se Procesi i Stambollit mbetet shansi më i mirë për paqen në Evropë”, tha kancelari austriak.

Marrëdhëniet midis dy vendeve janë përmirësuar në përputhje me bisedimet e fundit në nivele të ndryshme.

Pjesëmarrja e ministrit të Jashtëm austriak Alexander Schallenberg në Forumin e Diplomacisë së Antalias dhe së fundmi telefonatat e tij me Presidentin Erdogan para dhe pas vizitës së Nehammer në Rusi më 12 prill kontribuuan në përparimin pozitiv në marrëdhëniet midis dy vendeve. /trt