Erdogan: Do të kufizojmë kalimin e anijeve ruse në ngushticat e Detit të Zi

Presidenti i Turqisë, Tayyip Erdogan, ka thënë se Turqia nuk mund të ndërpresë lidhjet e saj me Rusinë apo Ukrainën, duke shtuar se Ankaraja do të vërë në zbatim një pakt për kalimin detar nga ngushticat e saj me qëllim parandalimin e përshkallëzimit të luftës, raporton Reuters.

Turqia e përshkroi pushtimin e Rusisë ditën e djeshme si një “luftë”, e cila e lejon të përdorë nenet sipas një marrëveshjeje ndërkombëtare të vitit 1936 që do të kufizonte kalimin e disa anijeve ruse nga ngushticat turke. Turqia ndan një kufi detar me Ukrainën dhe Rusinë dhe ka lidhje të mira me të dyja.

Duke folur pas një takimi të kabinetit, Erdogan kritikoi atë që ai e quajti qëndrim “të pavendosur” të SHBA-së dhe fuqive perëndimore ndaj pushtimit të Ukrainës, duke thënë se qasja ishte një shenjë e një rendi ndërkombëtar të dështuar.

Ai tha se Turqia nuk do të bëjë kompromis nga angazhimet e saj ndaj aleancave të saj, duke përfshirë NATO-n, por se gjithashtu nuk mund të lërë “interesat kombëtare” të rajonit të saj pas dore. Ai përsëriti se e konsideronte pushtimin rus të papranueshëm. /tiranapost