Erdogan: E kemi bërë Turqinë një nga vendet me rrjetet më të gjera të fluturimeve në botë

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan tha sot se vitin e kaluar Aeroporti i Stambollit ishte aeroporti i dytë më i ngarkuar në Evropë dhe gjithashtu numri shtatë në botë, raporton Anadolu.
“Aeroporti ofroi shërbime për 84.5 milionë pasagjerë në vitin 2025”, tha Erdogan gjatë një ceremonie hapjeje në aeroportin “Esenboga”, në kryeqytetin Ankara.
“Me qëllimin për të arritur çdo cep të botës, ne e kemi bërë Turqinë një nga vendet me rrjetet më të gjera të fluturimeve në botë”, tha ai.
Erdogan theksoi se duke rritur numrin e vendeve nga 81 në 175, Turqia u bë një vend me më shumë marrëveshje transporti ajror në botë.
Në vitin 2002, numri i pasagjerëve që udhëtonin me fluturime vendase dhe ndërkombëtare në Turqi ishte vetëm 34.5 milionë, por në vitin 2025, ky numër kaloi 247 milionë, njoftoi ai.
Erdogan deklaroi se me pistën e tretë dhe kullën e re, kapaciteti vjetor i aeroportit “Esenboga” do të rritet gjithashtu nga 20 milionë në 30 milionë.
Ai shtoi se pjesët e reja të aeroportit, në projekte me vlerë 298 milionë euro (347 milionë dollarë), u ndërtuan pa shpenzime nga Thesari i shtetit.