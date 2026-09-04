Erdogan hedh një sinjal historik: Turqia mund të kërkojë anëtarësim të plotë në bllokun e Kinës dhe Rusisë

Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka deklaruar se Ankaraja do të shqyrtojë mundësinë e ngritjes së marrëdhënieve me Organizatën e Bashkëpunimit të Shangait (SCO) deri në nivelin e anëtarësimit të plotë, një lëvizje që po interpretohet si një sinjal i fortë gjeopolitik.
SCO është organizata e sigurisë dhe bashkëpunimit e udhëhequr nga Kina dhe Rusia, ku bëjnë pjesë vende si Kina, Rusia, India, Pakistani, Irani dhe shtetet e Azisë Qendrore. Aktualisht Turqia ka statusin e “partnerit të dialogut”.
Duke folur pas samitit të organizatës në Bishkek të Kirgistanit, Erdogan theksoi se një anëtarësim i mundshëm nuk do të nënkuptonte largim nga NATO apo nga Perëndimi.
“Perspektiva e anëtarësimit të plotë nuk do të thotë shkëputje nga blloqet e tjera apo nga Perëndimi”, tha ai.
Deklarata vjen në një moment kur Turqia po thellon bashkëpunimin energjetik me Rusinë dhe po përpiqet të ruajë një rol të veçantë mes Lindjes dhe Perëndimit.
Takimi i Erdoganit me Vladimir Putinin në Bishkek dhe afrimi ekonomik me vendet e SCO-së po ndiqen me vëmendje nga NATO dhe Bashkimi Europian.