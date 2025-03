Erdoğan: Izraeli do të përgjigjet për çdo pikë gjaku të derdhur

Në lidhje me sulmet e fundit të Izraelit në Rripin e Gazës, të cilat morën jetën e më shumë se 400 njerëzve, presidenti i Türkiyes, Recep Tayyip Erdoğan, tha se Tel Avivi do të japë llogari për “çdo pikë gjaku që ka derdhur”, raporton Anadolu.

“Autorët e mizorisë në të cilën mbi 400 palestinezë u ‘martirizuan’ do të japin llogari për çdo pikë gjaku që kanë derdhur”, tha Erdoğan në një mbrëmje iftari në Universitetin e Mbrojtjes Kombëtare në Ankara.

Türkiye do të qëndrojë me vendosmëri kundër atyre që, me “mashtrimin e një toke të premtuar, kërkojnë të mbytin” rajonin në gjak, lot dhe shtypje, theksoi ai.

Ankaraja do të shtojë përpjekjet e saj diplomatike për të ndaluar “masakrën”, për të vendosur qetësinë dhe për të rivendosur armëpushimin në Gaza, shtoi Erdoğan.

Ushtria izraelite sulmoi Rripin e Gazës herët të martën, duke vrarë të paktën 404 persona, duke plagosur qindra dhe duke thyer marrëveshjen e armëpushimit që hyri në fuqi më 19 janar.

Pamjet e dala nga Gaza tregojnë se shumica e viktimave ishin civilë, duke përfshirë gra dhe fëmijë, shtëpitë e të cilëve u bombarduan gjatë natës.

Më shumë se 48.500 palestinezë janë vrarë, kryesisht gra dhe fëmijë, dhe mbi 112.000 të tjerë janë plagosur në një fushatë brutale ushtarake izraelite në Gaza që nga tetori i vitit 2023.

Në nëntor 2024, Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​urdhra arresti për kryeministrin Benjamin Netanyahun dhe ish-ministrin e tij të Mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një çështje gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavën palestineze.