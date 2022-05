Erdogan: Kemi përgatitur një projekt që do të mundësojë kthimin vullnetar të 1 milion sirianëve – VIDEO

Presidenti Recep Tayyip Erdogan deklaroi se janë duke përgatitur një projekt që do të mundësojë kthimin vullnetar të 1 milion sirianëve, të cilët mirëpriten në Turqi.

Presidenti Erdogan mori pjesë përmes videomesazhit në ceremoninë e shtëpive me briketa të ndërtuara në Idlib nën koordinimin e AFAD (Presidencës së Menaxhimit të Fatkeqësive dhe Emergjencave), ku mori pjesë edhe Ministri i Brendshëm Suleyman Soylu,.

Duke deklaruar se Turqia po kryen punime ndihme në rajone të ndryshme të Sirisë, duke arritur një total prej rreth 6 milionë njerëz, Erdogan tha: “Ne po punojmë fort për t’u qëndruar pranë të gjithë të shtypurve dhe viktimave. Më parë, Turqia ishte vendi që dha më shumë ndihma për sa i përket të ardhurave kombëtare në botë, por tani është në të gjitha fushat. Jemi vendi më donator në botë”.

“Sigurisht, ne jo vetëm që hapëm dyert për të shpëtuar jetën dhe dinjitetin e të shtypurve, por gjithashtu bëmë çdo përpjekje për t’i kthyer ata të sigurt në shtëpitë e tyre”, tha Erdogan dhe shtoi se që nga viti 2016, kur Turqia nisi operacionet e saj ndërkufitare përballë thellimit të tragjedisë humanitare në Siri, rreth 500 mijë sirianë janë kthyer në zonat e sigurta që Turqia ka krijuar në atë vend.

Duke shprehur se ata mbështesin projektet që do të inkurajojnë kthimet vullnetare, Presidenti turk tha: “Një nga këto hapa ishin veçanërisht shtëpitë me briketa. Tani jemi duke u përgatitur për një projekt që do të sigurojë kthimin vullnetar të 1 milion vëllezërve dhe motrave sirianë që mirëpresim në vendin tonë. Ne do ta zbatojmë këtë projekt me mbështetjen e vendit tonë dhe organizatave joqeveritare ndërkombëtare”. /trt