Erdogan në programin e iftarit me artistët: Ju jeni pasqyra e shoqërisë – VIDEO

Presidenti Erdogan tha se beson se nuk do të dështojë asnjë vepër artit e frymëzuar nga kjo tokë, ky komb, ky qytetërim .

Presidenti Recep Tayyip Erdogan, në fjalimin e tij në programin e iftarit me artistët, të zhvilluar në Pallatin Dolmabahçe të Stambollit, vuri në dukje se ajo që i dallon shoqëritë në rrugën e zhvillimit nga njëra-tjetra dhe që shpalos në mënyrën më të mirë aspektet e tyre origjinale, janë produktet kulturore dhe artistike që përfshijnë një gamë të gjerë nga arkitektura te muzika.

“Artisti është pasqyra e shoqërisë. Akumulimi i shoqërisë, kënaqësia, telashet, figurat e artistit imagjinar e drejtojnë”, tha Presidenti Erdogan duke theksuar se beson se asnjë vepër arti e frymëzuar nga kjo tokë, ky komb, ky qytetërim nuk do të dështojë.

“Edhe ne kemi qëndruar gjithmonë pranë artistëve tanë me mbështetjen që kemi dhënë. Ne do të vazhdojmë të jemi prezent. Kemi sjellë qendra arti të klasit botëror në vendin tonë duke hapur godinën e re të Orkestrës Simfonike të Presidencës në Ankara dhe Qendrën Kulturore Ataturk në Stamboll”, tha kreu i qeverisë turke.

“Një nga detyrat më jetike në ndërtimin e një Turqie të madhe dhe të fuqishme tashmë i takon artistëve tanë. Një lëvizje zhvillimi që nuk kurorëzohet me kulturë dhe art do të përbëhet vetëm nga guri, betoni, hekuri, qelqi dhe metali. Megjithatë, ne jemi pas një ringjalljeje qytetërimi, jo vetëm një lëvizje të zymtë zhvillimi. Shpresojmë ta arrijmë këtë së bashku me ju”, tha Presidenti Erdogan.

Ndërkohë, zonja e parë Emine Erdogan, bashkëshortja e Presidentit Erdogan, postoi një mesazh në llogarinë e saj në rrjetet sociale pas darkës së agjërimit me artistët.

“Kemi pasur një mbrëmje të këndshme me emrat e vyer të komunitetit tonë të artit në programin tonë të iftarit. Faleminderit për kontributin dhe pjesëmarrjen tuaj”, shkroi ajo. /trt