Erdogan në takim me Putinin: Turqia mund të organizojë bisedime të paqes për t’i dhënë fund luftës Rusi-Ukrainë

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, në takimin me homologun e tij rus, Vladimir Putin, ka deklaruar se po “ndjek nga afër” bisedimet e paqes për t’i dhënë fund luftës së vazhdueshme Rusi-Ukrainë, duke theksuar se Ankaraja mund të organizojë bisedimet e paqes, transmeton Anadolu.
Drejtoria e Komunikimit e Turqisë njoftoi se presidentët Erdogan dhe Putin u takuan në margjinat e Forumit Ndërkombëtar të Paqes dhe Besimit në kryeqytetin Ashgabat në Turkmenistan, ku diskutuan lidhjet dypalëshe dhe përpjekjet gjithëpërfshirëse të paqes në lidhje me luftën Moskë-Kiev.
Erdogan tha se përpjekjet për t’i dhënë fund luftës me “një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme janë të vlefshme”, duke theksuar se mund të arrihet përparim në fushat që ofrojnë përfitime praktike për të dyja palët.
“Ai theksoi se zbatimi i një armëpushimi të kufizuar, që synon kryesisht objektet dhe portet e energjisë, mund të jetë i dobishëm”, njoftoi drejtoria turke.
Erdogan përsëriti mbështetjen e Ankarasë për përpjekjet e paqes në luftën Rusi-Ukrainë.
Ankaraja, theksoi presidenti turk, po “ndjek proceset e negociatave që synojnë përfundimin e luftës” dhe “ajo është e gatshme të organizojë bisedime në të gjitha formatet brenda kësaj kornize”.
Dy presidentët gjithashtu diskutuan situatën në Palestinë dhe Siri, si dhe procesin e paqes në Kaukazin Jugor.