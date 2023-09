Erdoğan: Nëse OKB-ja nuk mund të bëjë reforma dhe të përshtatet me kohën, nuk mund të përmbushë misionin paqeruajtës

Erdoğan: Nëse OKB-ja nuk mund të bëjë reforma dhe të përshtatet me frymën e kohës, nuk mund të përmbushë misionin e saj paqeruajtës. Lufta Rusi-Ukrainë është shembulli më konkret.

Erdoğan: Kryeministri izraelit Netanyahu do të vizitojë Turqinë në të ardhmen e afërt.

Presidenti Erdoğan: Është e mundur që Turqia dhe Izraeli të punojnë për të krijuar bashkëpunime të reja në fusha të tilla si energjia, turizmi dhe teknologjia.

Aktivitetet antiterroriste të Azerbajxhanit në Karabak nuk lidhen me kryeministrin Pashinyan, por më tepër me grupin kryengritës armen në rajon, tha presidenti turk Erdoğan.

Lidhur me rifillimin e mundshëm të marrëveshjes së drithit të Detit të Zi, presidenti turk Erdoğan tha: “Kam shpresë, do t’i diskutojmë këto çështje me Putinin”.

“Samiti i Selanikut do të jetë një hap i rëndësishëm në marrëdhëniet Turqi-Greqi, ministrat tanë të jashtëm do të bëjnë përgatitjet e nevojshme”, tha presidenti turk Erdoğan.