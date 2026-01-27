Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Erdogan: ​​Nuk ka vend për shtet brenda shtetit ose forca të armatosura...

Erdogan: ​​Nuk ka vend për shtet brenda shtetit ose forca të armatosura të ndara në Siri

Nuk mund të ketë shtet brenda shtetit apo forca të armatosura të ndara në Siri, tha të sot presidenti turk Recep Tayyip Erdogan, duke theksuar se kriza e vendit duhet të zgjidhet në mënyrë paqësore dhe në përputhje me marrëveshjet ekzistuese, raporton Anadolu.

Duke folur në ceremoninë e Çmimit Ndërkombëtar të Shërbimeve Kontraktuese, Erdogan tha se një zgjidhje politike në përputhje me frymën e marrëveshjes politike mbetet e vetmja rrugë e qëndrueshme përpara.

“Jemi shumë të kënaqur që shohim se dekreti i fundit garanton të drejtat themelore të vëllezërve dhe motrave tona kurde, të cilët as nuk konsideroheshin qytetarë nën regjimin e Asadit”, tha ai duke shtuar “Rruga e duhur për Sirinë është e qartë. Duam që të gjithë ta shohin se përsëritja e të njëjtave veprimeve të gabuara dhe gabimeve nuk do të çojë askund”.

Erdogan tha se Turqia po u përgjigjet kërkesave për ndihmë humanitare nga “vëllezërit dhe motrat tona kurde që jetojnë përtej kufijve tanë në bashkëpunim të ngushtë me qeverinë siriane”.

“Vëllezërve, motrave dhe bashkëqytetarëve kurdë u bëj thirrje që të mos bien pre e skemave që synojnë të minojnë vëllazërinë tonë të përjetshme dhe të mbjellin përçarje midis nesh”, tha ai.

Erdogan tha gjithashtu se një fushatë e madhe rindërtimi dhe rehabilitimi do të fillojë në të gjithë Sirinë, veçanërisht në zonat e banimit që regjimi i mëparshëm i kishte shndërruar në rrënoja me bomba fuçi.

Ai shtoi se ndërsa Siria arrin stabilitet dhe siguri, të gjitha vendet fqinje, duke filluar nga Turqia, do t’i ndiejnë drejtpërdrejt efektet e saj pozitive.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram