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Erdogan: Nuk mund të ketë zgjidhje të qëndrueshme për Qipron pa mbrojtjen e të drejtave të qipriotëve turq

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka deklaruar se asnjë proces që nuk garanton mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të qipriotëve turq nuk mund të hapë rrugën drejt një zgjidhjeje të qëndrueshme për Qipron, transmeton Anadolu.

Erdogan i bëri këto komente gjatë një takimi në kryeqytetin turk Ankara me presidentin e Republikës Turke të Qipros Veriore (TRNC), Tufan Erhurman.

Dy liderët diskutuan marrëdhëniet mes Turqisë dhe TRNC-së, si dhe çështjet rajonale.

Erdogan ritheksoi mbështetjen e palëkundur të Turqisë për TRNC-në.

Ai vlerësoi gjithashtu përfaqësimin e TRNC-së në Organizatën e Shteteve Turkike (OTS), e cila këtë javë po zhvillon takime në Ankara.

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