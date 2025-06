Erdoğan ofron mbajtjen e një samiti udhëheqësish për Ukrainën, me qëllim që Stambolli të jetë “qendër paqeje”

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan sot ofroi mbajtjen e një samiti që do të përfshijë udhëheqësit e Rusisë, Ukrainës si dhe SHBA-së, duke e shndërruar Stambollin në një “qendër paqeje”, raporton Anadolu.

“Dëshira ime më e madhe është të bashkoj Putinin dhe Zelenskyyn në Stamboll ose Ankara. Madje të marr edhe Trumpin pranë tyre”, tha Erdoğan duke folur pas një mbledhjeje të kabinetit në rezidencën presidenciale në Ankara, ndërkohë që delegacionet ruse dhe ukrainase u takuan në Stamboll për një raund të dytë negociatash.

Në fjalën e tij, presidenti turk bëri të ditur se Turqia ka fuqinë të zgjidhë problemet e saj, veçanërisht problemin e terrorizmit ndërsa shtoi se “Procesi ynë i një Turqie pa terrorizëm do të jetë pika referuese dhe përkrenare e kësaj”.

Duke vënë në dukje se delegacionet ruso-ukrainase u takuan sot në Stamboll nën kryesinë e ministrit të Jashtëm Hakan Fidan, Erdoğan tha se: “Ishte vërtet një takim madhështor. Si rezultat i këtij takimi, veçanërisht pasi ka pasur një mijë shkëmbime të burgosurish më parë, këtë herë këto shkëmbime të burgosurish tejkaluan një mijë. Përveç tejkalimit të një mijë, disa trupa iu kthyen edhe njëri-tjetrit nga të dyja palët, ruse dhe ukrainase”.

“Këto shifra janë vërtet të mëdha. Këto shifra janë dhënë si nga Rusia ashtu edhe nga Ukraina. Ministri im i Jashtëm dhe mediat po njoftojnë opinionin publik botëror me këto shifra me një deklaratë për media në Stamboll. Kjo është sigurisht shumë e rëndësishme për të treguar se sa të rëndësishme janë këto takime në Stamboll. Ne jemi vërtet krenarë për këtë”, tha Erdoğan.

Në vazhdim presidenti turk tha: “Falë Zotit, Turqia u bë një pikë kthese me Stambollin për këtë çështje. Dëshira ime më e madhe është të bashkoj Putinin dhe Zelenskyyn në Stamboll ose Ankara. Madje të marr edhe Trumpin pranë tyre. Nëse ata pranojnë, nëse dëshirojnë, do të doja të bashkohesha me ta në këtë takim dhe kështu ta shndërrojmë Stambollin në një qendër paqeje. Ne do të bëjmë hapin edhe për këto iniciativa pas këtij takimi të mbajtur së fundmi”.

Lidhur me çështjen e Sirisë, Erdoğan deklaroi: “Jemi shumë të kënaqur me vendimin e vendeve evropiane për të hequr sanksionet kundër Sirisë, pas deklaratave në cilësinë e një pike kthese të bërë nga Trump”.

Erdoğan tha se “Syrian Airlines së shpejti do të fillojë fluturimet për në Turqi. Kompania jonë ‘AJet’ do të organizojë fluturime të rregullta për në Siri. Derisa Siria arrin stabilitet dhe paqe, ne besojmë se të gjithë fqinjët e saj dhe të gjitha vendet në rajon do të përfitojnë nga kjo”.