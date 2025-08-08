Erdoğan: Rreziqet gjeopolitike që filluan me gjenocidin në Gaza u përshkallëzuan nga sulmet rajonale të Izraelit

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, tha se rreziqet gjeopolitike që filluan me gjenocidin në Gaza, janë rritur me sulmet e Izraelit ndaj vendeve të rajonit, raporton Anadolu.
“Shohim qartë se rreziqet gjeopolitike që filluan me gjenocid në Gaza janë rritur me sulmet e Izraelit ndaj Libanit, Jemenit, Iranit dhe Sirisë”, deklaroi Erdoğan gjatë Asamblesë së Përgjithshme të 38-të të Rregullt Financiare të Bordit të Marrëdhënieve Ekonomike të Jashtme të Turqisë (DEİK) në Stamboll.
“Ndërsa po zhvillohen skema të reja në rajonin tonë, është domosdoshmëri e mençurisë shtetërore që Turqia të ndërmarrë hapa të vendosur për t’i penguar këto komplote”, tha Erdoğan.
Ai shtoi se Turqia po bëhet një aktor i kërkuar në tryezat e paqes.