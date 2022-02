Erdogan: Siguruam një marrëveshje për takimin Zelenskiy-Putin

Presidenti Recep Tayyip Erdogan gjatë kthimit nga vizita e tij në Ukrainë, bëri vlerësime rreth rendit të ditës dhe iu përgjigj pyetjeve të gazetarëve në avion.

“Ne dëshirojmë ta zhvillojmë këtë takim me qëllim që të sjellim bashkë (Presidentin rus Vladimir) Putin dhe (Presidentin ukrainas Vladimir) Zelenskiy. Marrëveshja jonë me z. Zelenskiy është në këtë drejtim”, tha Erdogan.

Duke nënvizuar se gjatë vizitës u theksua edhe një herë mbështetja për sovranitetin, unitetin politik dhe integritetin territorial të Ukrainës, Erdogan bëri këto vlerësime: “Për fat të keq, po rriten tensionet në marrëdhëniet midis Ukrainës dhe Rusisë. Ne i kemi thënë konkretisht z. Zelenskiy se ne jemi të gatshëm të japim kontributin e nevojshëm për të ulur tensionin. Ata thanë: “Unë jam gati të bëj çdo gjë që më del përpara, në një hap të tillë.”

I pyetur nga gazetarët për vlerësimin e deklaratave të disa mediave ndërkombëtare dhe shteteve, ndër të cilat kryesisht Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe, në lidhje me përshkallëzimin e tensionit në tensionin ndërmjet Ukrainës dhe Rusisë, Presidenti Erdogan tha: “Si fillim, më duhet ta them shumë qartë këtë; Nëse i kushtohet vëmendje gjatë këtij procesi, për fat të keq, Perëndimi nuk ka kontribuar asgjë në zgjidhjen e kësaj çështjeje deri më tani. Mund të them vetëm se ata thjesht po e nxisin atë. I kushtoj shumë rëndësi takimit me z. Putin lidhur me këtë çështje. Sepse në takimin me Zelenskiy pashë se tashmë kemi pasur një marrëveshje për këto çështje. Sepse për momentin në Evropë ka një problem serioz për zgjidhjen e këtij problemi në pikën e liderëve.”

“Kur shikojmë situatën në SHBA, (Presidenti i SHBA-së Joe) Biden ende nuk ka mundur të tregojë një qasje pozitive ndaj këtij procesi deri më tani. Në takimet e Ministrave të Jashtëm ende nuk është shënuar progres drejt rezultatit. Këtë e shohim qartë edhe tek ata. Shpresojmë që pas takimit tonë me z. Putin, nëse do të na caktohet një rol ndërmjetësues, ne do të pranojmë të përfshihemi në këtë punë si ndërmjetës dhe shpresojmë se do të përpiqemi të bëjmë pjesën tonë”, tha kreu i qeverisë turke.

Kurse duke rikujtuar se presidenti i Azerbajxhanit Ilham Aliyev dhe kryeministri britanik Boris Johnson vizituan gjithashtu Ukrainën, Erdogan tha: “Ne duam t’i përpilojmë këto vizita më vonë dhe të bëjmë një hap në përputhje me rrethanat. Ne patëm disa takime me vëllain tonë, Z. Ilham Aliyev pas kësaj vizite. E gjithë çështja është që të përpiqemi të zbulojmë se çfarë mund të bëhet për të zgjidhur këtë problem pa pritur asgjë në kthim.”

Pyetjes nëse Turqia mund të sjellë bashkë Putinin dhe Zelenskiyn, të cilët ende nuk janë takuar, Erdogan iu përgjigj duke rikujtoi se Putini kishte një përgjigje pozitive për ftesën e Turqisë në këtë çështje dhe ai do të zhvillojë një vizitë në Turqi pasi të kthehej nga Kina.

“Tani do të caktojmë datën. Pastaj, me shpresë, ne duam ta zhvillojmë këtë takim për t’i bërë së bashku z. Putin dhe z. Zelenskiy në një nivel të lartë. Marrëveshja jonë me z. Zelenskiy është në këtë drejtim. Besoj se nëse mund ta arrijmë këtë në një nivel të lartë pa e ulur në nivele më të ulëta (takimin), rezultati që do të marrim prej këtu do t’i japë mundësi një formacioni të ri në rajon. Kjo shpresë lindi tek unë gjatë takimit me Zelensky. Shpresojmë se do të përfundojë mirë”, tha Presidenti Recep Tayyip Erdogan gjatë kthimit nga vizita e tij në Ukrainë, për gazetarët në avion. /trt