Erdogan takohet me bashkëregjisorin e “No Other Land”, vlerëson rolin në nxjerrjen në pah të luftës palestineze

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, priti të hënën Basel Adra-n, bashkëregjisorin e dokumentarit fitues të çmimit Oscar, “No Other Land”, i cili përshkruan luftën e palestinezëve që jetojnë nën pushtimin izraelit, raporton Anadolu.
Takimi u zhvillua në Zyrën Presidenciale Dolmabahçe në Stamboll me dyer të mbyllura për median.
Erdogani e përgëzoi regjisorin Adra për çmimet e fituara nga “No Other Land”.
Duke vënë në dukje se fytyra më brutale e pushtimit të Izraelit shihet në kodrat jugore të Hebronit, Erdogan tha se kushdo që dokumenton krimet e kryera në zonë bëhet një shënjestër e drejtpërdrejtë.
Erdogani gjithashtu shprehu ngushëllimet e tij për miken e ngushtë të Adrës, Awdah Hathaleen – të vrarë nga kolonët izraelitë – dhe për të gjithë të tjerët, duke shtuar se e vlerëson shumë guximin e treguar në realizimin e dokumentarit.
– “Tragjedia palestineze nuk trajtohet në mënyrë të mjaftueshme në industrinë e filmit”
Erdogani tha se “Personalisht, në fjalimet e mia drejtuar komunitetit ndërkombëtar, i kushtoj shumë rëndësi shpjegimit, përmes fotografive dhe hartave, se si kauza palestineze ka evoluar gjatë viteve, bazuar në idenë se ‘një fotografi vlen sa një mijë fjalë'”.
Presidenti turk u shpreh se e konsideron shumë të vlefshme që arti i regjisorit tërheq vëmendjen ndaj ekspansionizmit izraelit që ka vazhduar që nga Nakba.
“Është fakt që tragjedia palestineze nuk trajtohet në mënyrë të mjaftueshme në industrinë e filmit. Përputhja strukturore e industrisë me Izraelin luan një rol të madh në këtë. Edhe ju e keni përjetuar këtë mjedis censure në formën e tij më të ashpër”, shtoi ai.
Duke kujtuar shfaqjen e fortë të solidaritetit me Palestinën vitin e kaluar në Oscar dhe Kanë, Erdogan tha se demonstruesit jashtë, çmimet, mesazhet, identifikimet dhe veshjet e aktorëve, të gjitha kanë pasqyruar mbështetje për Gazën.
Ai vuri në dukje se Çmimet e “Academy” të këtij viti treguan një qëndrim edhe më të fortë, duke shprehur shpresën se një mbështetje e tillë do të vazhdojë të rritet përmes përpjekjeve të të gjithë njerëzve me ndërgjegje.
Duke theksuar se misioni themelor i artit është të ndjekë të vërtetën, Erdogan shtoi: “E konsideroj dokumentarin tuaj No Other Land, i cili ka fituar çmime në shumë ngjarje ndërkombëtare, jashtëzakonisht të rëndësishëm në zgjimin e ndërgjegjes globale. Ju rekomandoj që të vazhdoni punën tuaj në mënyrë që kjo mbështetje publike të ruhet dhe vëmendja të mos largohet nga Palestina”.
Ai i shprehu urime të përzemërta Adra-s, regjisorëve të tjerë dhe të gjithë atyre që punuan në dokumentar, duke theksuar se Turqia do të mbetet e palëkundur në mbështetjen e saj për popullin palestinez.
– Fitues i Oskarit për Dokumentarin më të Mirë
“No Other Land” – me regji nga Basel Adra, Hamdan Ballal, Yuval Abraham dhe Rachel Szor – portretizon luftën e palestinezëve që i rezistojnë politikës së Izraelit për shkatërrim dhe zhvendosje të detyruar.
Një prodhim i përbashkët nga regjisorë izraelitë dhe palestinezë, dokumentari zhvillohet në Masafer Yatta në skajin jugor të Bregut Perëndimor. Ai ndjek përpjekjet e Adra-s për të dokumentuar, shpesh me rrezik të madh personal, shkatërrimin e kryer nga ushtria izraelite ndërsa kërkonte ta shndërronte zonën në një zonë stërvitjeje ushtarake.
Filmi, i bazuar në ngjarje të vërteta midis viteve 2019 dhe 2023, ekspozon dhunën dhe shkatërrimin e shkaktuar nga ushtarët izraelitë dhe kolonët e paligjshëm mbi komunitetet palestineze. Ai përfshin pamje nga shtëpitë palestineze, arkivat personale, videot e lajmeve dhe bisedat midis izraelitëve dhe palestinezëve.
Duke ofruar një dëshmi mbresëlënëse për jetën nën pushtimin izraelit, shkatërrimet e detyruara dhe kërkimin për të vërtetën, filmi fitoi çmimi Oscar për Dokumentarin më të Mirë në ceremoninë e mbajtur në Los Angeles.
Dokumentari kishte fituar gjithashtu çmimin për Dokumentarin më të Mirë në Festivalin e 74-të Ndërkombëtar të Filmit në Berlin (Berlinale) të vitit të kaluar, mori Çmimin e Publikut Panorama dhe u nderua nga kanali televiziv RBB i Gjermanisë.
Aktivisti palestinez Awdah Hathaleen, i cili kontribuoi në dokumentar u vra më 28 korrik në Masafer Yatta kur koloni izraelit Yinon Levi hapi zjarr pa dallim.