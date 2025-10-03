Erdoğan telefonatë me Trumpin: ​​Ndërprerja e sulmeve nga Izraeli, thelbësore për përpjekjet rajonale për paqe

Ndërprerja e sulmeve nga Izraeli është thelbësore për përpjekjet për të vendosur paqen në rajon, i tha presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan homologut të tij amerikan Donald Trump në një telefonatë të premten, transmeton Anadolu.
Udhëheqësit diskutuan marrëdhëniet dypalëshe dhe situatën në Gaza gjatë telefonatës, tha Drejtoria e Komunikimeve e Turqisë në platformën sociale turke “NSosyal”.
Duke vënë në dukje rëndësinë e ndërmarrjes së hapave për të rritur bashkëpunimin dypalësh në të gjitha fushat, veçanërisht në industrinë e mbrojtjes, Erdoğan theksoi se vizita e tij në Washington javën e kaluar, gjatë së cilës zhvilloi një takim mbi dyorësh me Trumpin, forcoi lidhjet dypalëshe.
Ankaraja po bën përpjekje intensive për të siguruar paqen dhe qetësinë në gjithë rajonin, veçanërisht në Gaza, shtoi ai, duke thënë se Turqia mirëpret iniciativat që synojnë këtë qëllim.
Erdoğan gjithashtu theksoi përshpejtimin e përpjekjeve diplomatike të vendit të tij për paqe, duke deklaruar se Ankaraja do të vazhdojë të kontribuojë në paqen në rajon.