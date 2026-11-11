Erdogan thirrje vendeve të zhvilluara të marrin përgjegjësi më të madhe për financimin klimatik dhe uljen e emetimeve

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, u bëri thirrje vendeve të zhvilluara të marrin më shumë përgjegjësi për uljen e emetimeve dhe sigurimin e financimit për klimën, duke theksuar se fondet duhet të bëhen më të qasshme, të parashikueshme dhe më të përshtatshme për nevojat e vendeve, raporton Anadolu.
“Vendet e zhvilluara, të cilat historikisht kanë konsumuar buxhetin global të karbonit, duhet të marrin përsipër më shumë përgjegjësi për uljen e emetimeve dhe financimin”, tha Erdogan në hapjen e Samitit të Liderëve të COP31 në provincën jugore të Turqisë, Antalya.
Ai paralajmëroi se bota po përballet me sfida gjithnjë e më të mëdha, përfshirë ngrohjen globale, humbjen e biodiversitetit, konsumin e tepruar të burimeve natyrore, kërcënimet ndaj sigurisë ushqimore dhe fatkeqësitë gjithnjë e më shkatërruese të lidhura me klimën.
Erdogan tha se, pavarësisht përparimit në vendosjen e ndryshimeve klimatike në krye të agjendës globale që nga samiti i parë i COP-it në Berlin 31 vjet më parë, zbatimi i masave ka mbetur prapa. Duke theksuar urgjencën e përmbushjes së objektivave të Marrëveshjes së Parisit, ai tha se Turqia synon ta bëjë COP31 një “COP të zbatimit”, përmes partneritetit me Australinë.
Ai paralajmëroi se konsumi i tepruar e ka zhytur njerëzimin në një nga krizat më të thella ekzistenciale, duke theksuar se asnjë vend nuk është i imunizuar ndaj pasojave të shkatërrimit të mjedisit.
Erdogan bëri thirrje për qasje më të mirë në financim, teknologji dhe mundësi për ndërtimin e kapaciteteve, veçanërisht për vendet më pak të zhvilluara dhe shtetet e vogla ishullore në zhvillim.
“Ne kemi përcaktuar si përgjegjësi parësore bërjen më të dukshme të nevojave të vendeve të Paqësorit dhe vendosjen e tyre në plan të parë”, tha ai.
Duke paraqitur angazhimet klimatike të Turqisë, Erdogan tha se vendi po ndjek procesin e dekarbonizimit në sektorë të ndryshëm, nga energjia dhe industria deri te transporti dhe bujqësia, duke e bërë tranzicionin e gjelbër një prioritet në të gjithë ekonominë e tij.
“Qytetërimi ynë është ndërtuar mbi respektin për natyrën, ndërsa Toka është një amanet i shenjtë që duhet mbrojtur dhe ruajtur”, shtoi ai.
Ai rikonfirmoi angazhimin e Turqisë për arritjen e emetimeve neto zero deri në vitin 2053, duke thënë se konsideratat mjedisore po integrohen në planifikimin e zhvillimit dhe politikat e sigurisë energjetike.
Duke iu referuar nismës “Zero Waste” (Zero Mbetje), të nisur në vitin 2017, Erdogan tha se shkalla e riciklimit në Turqi ishte rritur nga rreth 13 për qind në afro 40 për qind deri në fund të vitit 2025.
Ai tha se vendi synon të arrijë përparim konkret në 10 fusha prioritare, përfshirë tranzicionin drejt energjisë së pastër, mbetjet zero, sigurinë ushqimore, industrializimin, qytetet rezistente ndaj ndryshimeve klimatike dhe mbrojtjen e oqeaneve.
Gjatë dekadës së ardhshme, Turqia synon gjithashtu të rrisë me 50 për qind normën e konsumit të energjisë elektrike, të përgjysmojë rritjen e gjenerimit të mbetjeve dhe të zgjerojë përdorimin e materialeve qarkulluese në industri, shtoi ai.
– “Ajo që ka ndodhur në Gaza nuk është vetëm gjenocid, por edhe ekocid”
Duke folur për Gazën, Erdogan dënoi sulmet e Izraelit, duke thënë se ato kanë shkaktuar shkatërrim të gjerë mjedisor krahas humbjes së jetëve njerëzore.
“Siç theksova në fjalimin tim në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-së, ajo që ka ndodhur në Gaza nuk është vetëm gjenocid, por edhe ekocid”, tha ai.
Ai vuri në dukje shkatërrimin e ullinjve shekullorë, ndotjen e tokës dhe ujit, si dhe shndërrimin e qyteteve të tëra në gërmadha.
Erdogan theksoi gjithashtu përkeqësimin e krizës humanitare pas reshjeve të dendura dhe përmbytjeve në enklavë, duke thënë se dhjetëra mijëra tenda dhe strehimore janë përmbytur në kushtet e shkatërrimit të gjerë të infrastrukturës.
“Qindra mijëra vëllezër dhe motra tona në Gaza, të cilët nuk kanë çati mbi kokë, veçanërisht fëmijët e pafajshëm që dridhen nga të ftohtit, po luftojnë për të mbijetuar në ujë në kushtet e dimrit, shpesh pa prindërit e tyre”, tha ai.
Erdogan theksoi se askush që ka dëshmuar ose është në dijeni të kësaj situate nuk mund t’i shmanget përgjegjësisë.
Ai bëri thirrje për dërgimin e menjëhershëm të ndihmave humanitare në Gaza, për t’i dhënë fund izolimit të saj dhe për t’i dhënë fund vuajtjeve të palestinezëve.
“Të tregosh forcë përmes vuajtjeve të fëmijëve të Gazës është, sinqerisht, shenjë dobësie, pafuqie dhe, mbi të gjitha, mungesë ndërgjegjeje”, tha Erdogan.
Erdogan mirëpriti krerët e huaj të shteteve dhe qeverive në Turqi për samitin, duke shprehur shpresën se diskutimet dhe vendimet në COP31 do të jenë në dobi të të gjitha vendeve dhe njerëzimit në tërësi.
Ai falënderoi Sekretarin e Përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres, për mbështetjen e tij ndaj konferencës, kryeministrin australian Anthony Albanese për ndihmën në zhvillimin e një modeli unik partneriteti për COP31, si dhe Brazilin dhe Azerbajxhanin për ndarjen e përvojave të tyre nga presidencat e mëparshme të COP-it.
Presidenti tha se Turqia e kishte konceptuar COP31 në mënyrë që të promovojë trashëgiminë kulturore dhe natyrore, duke minimizuar njëkohësisht gjurmën mjedisore të aktivitetit. Ai shprehu shpresën se konferenca do të shënojë një pikë kthese në përpjekjet për përballimin e krizës klimatike.
Ai e përfundoi fjalimin duke theksuar rëndësinë e lënies së një bote më të pastër, më të gjelbër dhe më të drejtë për brezat e ardhshëm, përpara se planeti të bëhet i pabanueshëm.
Liderët botërorë që morën pjesë në Samitin e Liderëve të COP31 në Antalya u mirëpritën nga Erdogan dhe Guterres, përpara se të pozonin për fotografinë zyrtare familjare, me presidentin e Azerbajxhanit, Ilham Aliyev, që qëndronte në të majtë të Erdoganit.
Dy liderët gjithashtu pozuan veçmas me liderët pjesëmarrës, përpara se t’i bashkoheshin seancës hapëse, ku u zhvillua një shfaqje kulturore nga grupi “Anadolu Atesi”, i cili prezantoi valle popullore nga shtatë rajonet e Turqisë.