Erdogan thotë se paqja në Ukrainë “nuk është larg” pas takimit me Putin, sinjalizon bisedime të mundshme me Trumpin

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, ka deklaruar se angazhimi i mëtejshëm diplomatik mund të pasojë së shpejti përpjekjet e udhëhequra nga Moska dhe Washingtoni, si dhe ka shprehur optimizëm në lidhje me perspektivat për paqe në Ukrainë, pasi zhvilloi bisedime me homologun e tij rus, Vladimir Putin, raporton Anadolu.
Duke me gazetarët në bordin e fluturimit të kthimit nga Turkmenistani, Erdogan tha se Ankaraja shpreson të angazhohet edhe me presidentin amerikan, Donald Trump, për të vlerësuar një plan të mundshëm të paqes.
“Pas këtij takimi me Putinin, shpresojmë të kemi mundësinë të diskutojmë edhe planin e paqes me presidentin amerikan Trump. Paqja nuk është larg, mund ta shohim”, tha Erdogan, duke iu referuar takimit të tij dypalësh me presidentin rus në Turkmenistan.
Erdogan theksoi se takimi i tij me Putinin u përqendrua në konfliktet e vazhdueshme dhe iniciativat diplomatike të nisura me përfshirjen e Trumpit.
“Ne vlerësuam kontributet që vendi ynë mund të japë në përpjekjet për paqe”, tha ai, duke shtuar se dialogun e nisur përmes përpjekjeve të Trumpit e shohin “pozitiv”.
Ai theksoi se qëndrimi i Ankarasë kuptohet qartë nga të gjitha palët e përfshira në procesin e paqes në Ukrainë.
“Kryesisht folëm për luftën dhe përpjekjet për paqe. Z. Putin, si të gjithë aktorët e tjerë, e di shumë mirë se ku qëndron Turqia në këtë çështje”, tha Erdogan.
Duke iu referuar sigurisë rajonale, Erdogan paralajmëroi kundër shndërrimit të Detit të Zi në një zonë konfrontimi.
“Deti i Zi nuk duhet të shihet si një arenë rivaliteti. Kjo nuk do t’i sillte dobi Rusisë apo Ukrainës. Të gjitha kanë nevojë për liri lundrimi dhe siguri në Detin e Zi”, shtoi ai.
Lidhur me Sirinë, Erdogan theksoi rëndësinë e marrëveshjes së 10 marsit, duke e quajtur atë kritike për të ardhmen e vendit.
“Marrëveshja e 10 marsit është një proces që ka të bëjë ngushtë me të ardhmen e rajonit. Arritja e qëllimeve të parashikuara nga marrëveshja do të jetë rezultati më i dobishëm për Sirinë”, tha ai, duke shtuar se Turqia kërkon prosperitet për të gjithë sirianët pavarësisht etnisë apo sektit.
Duke iu referuar Gazës, Erdogan tha se Izraeli duhet t’i përmbahet plotësisht angazhimeve të tij.
“Është thelbësore që Izraeli të përmbushë premtimet e tij, të zbatojë plotësisht armëpushimin dhe të lejojë që jeta në Gaza të kthehet në normalitet”, tha presidenti turk.
“Problemi i sigurisë i krijuar nga Izraeli duhet të eliminohet. Turqia nuk i shmanget kurrë përgjegjësive serioze”, shtoi ai.
Presidenti Erdogan foli edhe lidhur me përpjekjet e Turqisë për anëtarësim në Bashkimin Evropian (BE), duke kërkuar nga blloku të miratojë një qasje strategjike.
“Do të ishte gjithashtu një fitim për Evropën t’i shikojë marrëdhëniet tona me një vizion strategjik. Hapat që vijnë nga Evropa do të formësojnë fazën tjetër të procesit”, tha ai.
Presidenti Erdogan ishte në kryeqytetin Ashgabat të Turkmenistanit për të marrë pjesë në Forumin Ndërkombëtar të Paqes dhe Besimit.