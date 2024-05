Erdogan thotë se SHBA dhe Evropa nuk po bëjnë sa duhet presion ndaj Izraelit për armëpushim në Gaza

Presidenti turk Rexhep Tajip Erdogan thotë se SHBA-ja dhe Evropa nuk po bëjnë sa duhet presion ndaj Izraelit për të rënë dakord për një armëpushim në Gaza pasi Hamasi pranoi një propozim armëpushimi javën e kaluar.

Duke folur me studiuesit muslimanë në Stamboll, Erdogan tha se Hamasi kishte pranuar një propozim nga Katari dhe Egjipti në një “hap në rrugën drejt një armëpushimi të qëndrueshëm”, por qeveria e Netanyahut nuk donte që lufta të përfundonte.

“Përgjigja e qeverisë Netanyahu ishte të sulmonte njerëzit e pafajshëm në Rafah”, tha ai. “Është bërë e qartë se kush është në anën e paqes dhe dialogut dhe kush do që përplasjet të vazhdojnë dhe të derdhen më shumë gjak.

“Dhe a ka parë Netanyahu ndonjë reagim serioz për sjelljen e tij të prishur? Jo. As Evropa dhe as Amerika nuk treguan një reagim që do ta detyronte Izraelin në një armëpushim”.